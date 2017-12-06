Bursaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yoğun yağış altında sürdürdü

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR\'da, Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam ederken kaleci Harun Tekin de kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. Milli eldivenin Fenerbahçe\'ye karşı oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Süper Lig\'in 15\'inci haftasında 8 Aralık Cuma günü sahasında Fenerbahçe\'yi ağırlayacak olan Bursaspor\'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Yeşil beyazlı ekip Özlüce Tesisleri\'nde sabah saatlerinde bir araya gelirken, çalışmalarını karla karışık yağmur eşliğinde sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra top çalışmasıyla devam ederken, yeşil beyazlı ekip son bölümde ise Fenerbahçe maçının taktik provasını yaptı.

HARUN\'UN OYNAMA İHTİMALİ YÜKSEK

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan kaleci Harun Tekin, diğer kaleciler ile çalışmalarına devam ederken, Fenerbahçe maçında oynama ihtimali yükseldi. Harun gibi sakatlıktan yeni çıkan William Troost-Ekong ise takımdan ayrı koşu çalışmasına bu sabah da devam etti. Sakatlıkları süren Mikel Agu ve Kubilay Kanatsızkuş ise antrenmanda yer almazken Agu, çalışmalarını salonda sürdürdü. Sakatlığı devam eden bir başka oyuncu Pablo Batalla da antrenmana çıkmadı.

Yeşil beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

FOTOĞRAFLI