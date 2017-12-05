Bursaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor\'da Batalla Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor\'da bu maçın hazırlıkları devam etti. Kaptan Pablo Batalla sakatlığı nedeniyle bugünkü antrenmana katılmazken, Arjantinli oyuncunun yarın gerçekleştirilecek idmanada katılması beklenmiyor. Bir süredir takımdan ayrı olan Milli kaleci Harun Tekin ve Ekong ise bugün takımla çalıştı.

Süper Lig\'in 15\'inci haftasında 8 Aralık Cuma günü sahasında Fenerbahçe\'yi ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, kontrol-pas çalışmasıyla başladığı idmanın basına kapalı bölümünde taktik ağırlıklı çalışırken, Teknik Direktör Paul Le Guen de, oyuncularına uyarılarda bulundu. \"Dev bir maç bizi bekliyor\" diyen Fransız çalıştırıcı, \"İyi çalışmalıyız, saha içerisinde olduğu kadar dışarıda da iyi dinlenmemiz önemli. Fiziksel olarak en iyi durumumuzla sahada olmalıyız\" diye konuştu.

BATALLA ŞOKU!

Yeşil beyazlı ekipte ise Pablo Batalla şoku yaşandı. Arjantinli oyuncu, kasığındaki ağrılar nedeniyle bugünkü idmanda yer almazken tedavisine başlandı. Batalla\'nın Fenerbahçe maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanırken, yarın da takımdan ayrı kalacak. Sakatlığı bulunan kaleci Harun Tekin ve William Troost-Ekong ise bugünkü antrenmanda yer aldı. Harun, kaleciler ile çalışmasını gerçekleştirirken Ekong da düz koşu yaptı. Her iki oyuncu da Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek olan Mikel Agu ise çalışmalarına salonda çalışmalarına devam etti.

KUBİLAY 3 HAFTA YOK

Bursaspor\'da ayrıca Kubilay Kanatsızkuş\'dan da kötü haber geldi. Genç forvet oyuncusunun MR\'ı çekilirken, kasığında zorlanma tespit edildi. Kubilay için iğne tedavisine başlanırken 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

BİLETLER TÜKENİYOR

Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşması için biletler bugün sabah saatlerinde satışa çıkarken, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. TOFAŞ Tribünü\'nde biletlerin tükendiği öğrenilirken, diğer tribünlerdeki biletlerin ise az sayıda kaldığı belirtildi.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan detaylar

-Harun Tekin\'in çalışması

-Ekong\'un koşu çalışması