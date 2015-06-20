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Spor

Bursaspor, F.Bahçe'den ayrılan Mert Günok'la anlaştı

Fenerbahçe'nin sözleşme yenilememesinin ardından ezeli rakip Galatasaray 'ın kadrosuna katmak için harekete geçtiği Mert Günok, Bursaspor ile anlaştı

20 Haziran 2015 20:42

Bursaspor Kulübü, Fenerbahçe'den ayrılan 26 yaşındaki kaleci Mert Günok ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe 'nin sözleşme yenilememesinin ardından ezeli rakip Galatasaray 'ın kadrosuna katmak için harekete geçtiği Mert Günok, sürpriz bir şekilde Bursaspor ile anlaştı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Başarılı kaleci Mert Günok ile 3 yıllık prensip anlaşması sağlanmıştır. 22 Haziran 2015 Pazartesi günü yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Mert Günok kendisini Bursaspor'lu yapan resmi sözleşmeyi imzalayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

 

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