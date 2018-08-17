Bursaspor evindeki ilk maçlarda zorlanıyor

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) -

Bursaspor, ligde çıktığı ilk iç saha maçlarında son yıllarda zorlanıyor. Yeşil-beyazlılar, son 6 sezon içerisinde söz konusu maçlarda sadece 1 galibiyet alabildi.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Kayserispor’u ağırlayacak. Bu önemli mücadele ile birlikte ligde bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan yeşil-beyazlılar, son yıllarda evindeki ilk maçlarda zorlanıyor. Son 6 sezon dikkate alındığında sahasında ilk oynadığı maçların yalnızca birinden galibiyetle ayrılan Bursaspor, bir kez de rakibiyle puanı paylaşırken geride kalan 4 mücadeleyi ise kaybetti.

Geçtiğimiz sezon yine ikinci hafta maçını sahasında oynayan ve taraftarının o sezon ilk kez karşısına çıkan Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ettiği mücadeleyi zorlanmasına karşın 3-2 kazanmıştı. Bu maçın öncesindeki 5 ilk iç saha mücadelesinde ise Bursaspor, yalnızca rakip kaleyi bir kez havalandırabildi. Bursaspor, söz konusu 6 sezon öncesindeki son 4 ilk saha maçından ise galibiyetle ayrılmıştı.

Son 6 sezonun ilk iç saha maçları;

2017/18: Bursaspor – A.Alanyaspor: 3-2

2016/17: Bursaspor – M.Başakşehir: 0-2

2015/16: Bursaspor – Gaziantepspor: 0-1

2014/15: Bursaspor – Galatasaray: 0-2

2013/14: Bursaspor – Galatasaray: 1-1

2012/13: Bursaspor – M.Başakşehir: 0-1

(FOTOĞRAFLI)