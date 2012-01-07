-Bursaspor evinde yendi BURSA (A.A) - 07.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'deki karşılaşmada Bursaspor, konuk ettiği Mersin İdmanyurdu'nu 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 1-0 yendi. 49. dakikada Batalla, ceza yayı önünde buluştuğu topla iki rakip defans oyuncusunu çalımladıktan sonra penaltı noktasına kadar ilerledi. Arjantinli futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak defans oyuncularından döndü. 51. dakikada Mersin İdmanyurdu atağında sol kanatta topla buluşan Ferdi, ceza sahasına girer girmez çaprazdan topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, direğin üzerinden az farkla auta gitti. 55. dakikada Vederson, kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıkta buluştuğu topu, bekletmeden sert bir vuruşla kaleye doğru gönderdi. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı. 63. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest atışı kullanan Batalla, topu arka direğe doğru ortaladı. Stepanov'un kafayla vurduğu meşin yuvarlak, üst ağlarda kaldı. 65. dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Batalla, topu yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdi. Köşeden filelere gitmek üzere olan meşin yuvarlağı, kaleci Sehic son anda tokatladı. Dönen topu kapan Stepanov, meşin yuvarlağı yeniden Batalla'ya gönderdi. Arjantinli futbolcunun yerden vuruşunda Sehic, kaleye giden topu çizgi üzerinde yakaladı. 71. dakikada Bursaspor'un kaleye yaklaşık 30 metrelik mesafeden kazandığı serbest atışı kullanan Vederson, topu direkt olarak kaleye gönderdi. Filelerle buluşmak üzere olan meşin yuvarlağı kaleci Sehic, son anda kornere çeldi. 79. dakikada Bursaspor'un sol kanattan kaleye çapraz pozisyonda kazandığı serbest atışı kullanan Batalla, topu direkt olarak kaleye gönderdi. Sehic, meşin yuvarlağı bir kez daha kornere gönderererek, ev sahibi takıma gol şansı tanımadı. 80. dakikada Sestak, ceza sahası içinde buluştuğu topu iki defans oyuncusunu çalımladıktan sonra yerden sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Sehic, kaleye tehlikeli bir şekilde yönelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 90. dakikada sağ kanattan hareketlenen Sestak, topu İbrahim'e gönderdi. Bu oyuncunun yaklaşık 25 metreden vuruşunda yine filelerle buluşmak üzere olan meşin yuvarlak, önemli kurtarışlar yapan Sehic tarafından mükemmel bir refleksle uzaklaştırıldı. 90+1. dakikada Batalla, önüne aldığı topa ceza sahasına girer girmez vurdu. Sehic'i geçen meşin yuvarlak, direkten döndü. Bursaspor, aradığı gole 90+4'üncü dakikada kavuştu. Bu dakikada, kazanılan korner atışını sol korner köşesinden kullanan Vederson, topu arka direğe doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Batalla, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşma, Bursaspor'un tek gollü galibiyetiyle sona erdi.