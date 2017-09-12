Bursaspor evinde kendini buldu

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)- BURSASPOR, bu sezon sahasında oynadığı 2 lig maçını da kazanırken taraftarı da tribünlere akın etti.

Süper Lig\'de 4 hafta geride kalırken Bursaspor, topladığı 6 puanı iç saha maçlarında elde etti. İlk etapta Aytemiz Alanyaspor\'u 3-2\'lik skorla mağlup eden yeşil beyazlı ekip, son olarak da Teleset Mobilya Akhisarspor\'u yenerek evinde 2\'de 2 yaptı. Böylelikle Bursaspor, geçtiğimiz sezon sahasında yaşadığı galibiyet hasretine de son vermiş oldu. Yeşil beyazlı ekip geçen sezon sahasında oynadığı son 5 maçın yalnızca birini kazanabilmiş, 4\'ünde ise sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

TARAFTAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Bursaspor\'un galibiyetlerinde taraftarın da payı büyük oldu. Yeşil beyazlı ekibin Alanyaspor ve Akhisarspor ile oynadığı mücadelelerini toplamda 39 bin 477 biletli taraftar takip etti. Böylelilkle Bursaspor, ortalama 19 bin 738 kişiye oynamış oldu. Geçtiğimiz sezonda ise yeşil beyazlı ekibin iç sahadaki seyirci ortalaması 15 bin 158\'di.

Bu sezon 20 binin üzerinde kombine satan Bursaspor, bu alanda Galatasaray ve Beşiktaş\'ın ardından 3\'üncü sırada yer alıyor.

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