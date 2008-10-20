Bursaspor evinde kayıp



Eskişehirspor, Turkcell Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Bursaspor'u ilk yarıda Bülent Kocabey ve Youla'nın kaydettiği gollerle 2-1 yendi.







Turkcell Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor, ligin yeni ekiplerinden Eskişehirspor'u ağırladı. Bursa Atatürk Stadı'nda beklenen futbolu sahaya yansıtamayan Bursaspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.



Eskişehirspor taraftarlarının maç öncesi Bursaspor taraftarlarına karanfil dağıtması, Bursa Atatürk Stadı tribünlerinde de yeşil ve beyaz renklerde karton açmasıyla dostluk havasında başlayan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip, rakibin uyguladığı baskıyı kırmakta ve pozisyon bulmakta oldukça zorlandı.



İlk yarıda kontrollü bir oyun sergileyen Eskişehirspor ise, defanstan çıkardığı uzun paslarla Bursaspor kalesinde etkili olmaya çalıştı.



Bursaspor kalesine 3 kez ciddi bir şekilde gelmeyi başaran kırmızı-siyahlı takım, 11. dakikada Bülent Kocabey, 45. dakikada da Youla'nın penaltıdan attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



Sahada 10 kişi olmasına rağmen ikinci yarıya hızlı başlayan Bursaspor, rakip kalede önemli pozisyonlar yakaladı. 83. dakikada Zuniga'nın kaydettiği golle farkı 1'e indiren yeşil-beyazlılar, ikinci golü bulamadı ve Eskişehirspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.





BURSASPOR: 1 - ESKİŞEHİRSPOR: 2

Stat: Atatürk

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Tarık Ongun xx, Hakan Yemişken x

Bursaspor: Ivankov xx, Veli xx (Dk. 88 Marcelinho ), Ömer Erdoğan x, İbrahim Öztürk x, Mustafa Keçeli x, Bekir Ozan xxx, Mustafa Sarp x, Yusuf Şimşek x, Fabricio Melo xx (Dk. 80 Zuniga x), Adriano x (Dk. 34 Volkan Şen x), Sercan Yıldırım xx

Eskişehirspor: Ivesa xx, Sezgin xx, Vucko xx, Tayfun Türkmen xx, Serkan Özdemir x (Dk. 24 Murat Önür xx), Bülent Ertuğrul xx, Poljak xxx, Serdar Özbayraktar xx (Dk. 65 Cumhur x), Bülent Kocabey xxx, Anderson xx, Youla xx (Dk. 82 Özgür)

Goller: Dk. 84 Zuniga (Bursaspor), Dk. 11 Bülent Kocabey, Dk. 45 Youla (penaltıdan) (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Dk. 37 Yusuf Şimşek, Dk. 42 Ivankov (Bursaspor), Dk. 4 Ivesa, Dk. 45 Murat Önür, Dk. 63 Serdar Özbayraktar, Dk. 77 Cumhur, Dk. 89 Bülent Kocabey (Eskişehirspor)

Kırmızı Kart: Dk. 45 İbrahim Öztürk (Bursaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sol kanattan hareketlenen Poljak, topu Bülent Kocabey'in önüne aktardı. Hızla ceza sahasına giren Bülent Kocabey, çapraz pozisyonda yerden bir vuruşla topu Ivankov'un altından filelere gönderdi: 0-1.



24. dakikada Eskişehirspor atağında, sol kanattan hareketlenen Poljak topu ceza sahası içine ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Serdar Özbayraktar'ın kafa vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.



41. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Veli sağ kanattan topu arka direğe doğru ortaladı. Ömer Erdoğan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



45. dakikada orta alandan aldığı pasla ceza sahasına giren Youla, İbrahim Öztürk ile ikili mücadelesi sonrası yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. İbrahim Öztürk, kırmızı kartla oyun dışı kalırken, atışı kullanan Youla topu filelere gönderdi: 0-2.



İlk yarı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.







İKİNCİ YARI

47. dakikada Mustafa Keçeli'nin uzun pasıyla hareketlenen Sercan Yıldırım, ceza alanına girerken topu aşırtma bir vuruşla kaleci Ivasa'nın üzerinden kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak, yandan az farkla auta çıktı.



55. dakikada Bekir Ozan'ın pasıyla hareketlenen Sercan Yıldırım, penaltı noktası üzerinde kaleci Ivesa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa istediği gibi vuramadı.



60. dakikada yine Bekir Ozan'ın yaklaşık 30 metre mesafeden sert şutunda, top kaleci Ivesa'da kaldı.



63. dakikada Veli'nin yaklaşık 20 metreden sert şutunda, kaleye giden topu Ivesa son anda yumruklayarak taca gönderdi.



72. dakikada sol kanattan hareketlenen Poljak, korner çizgisine dek taşıdığı topu kale alanı içine ortaladı. Pozisyonu iyi izleyen ve kaleci Ivankov ile karşı karşıya kalan Anderson, yakın mesafeden topa iyi vuramayınca, pozisyon autla sonuçlandı.



84. dakikada Bursaspor farkı 1'e indirdi. Yusuf Şimşek'in pasıyla sol kanatta buluşan Volkan Şen, topu penaltı noktası üzerine doğru ortaladı. Eskişehispor savunmasından seken topu iyi izleyen Zuniga, arka direkte kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve maç, 2-1 Eskişehirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.



