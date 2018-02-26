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Spor

Bursaspor evinde 3 puana hasret kaldı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSASPOR, sahasında ağırlayacağı Kayserispor karşısında kara bulutları dağıtmak isterken, evinde ise 5 maçtır galibiyete hasret kaldı

26 Şubat 2018 13:13

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

BURSASPOR, sahasında ağırlayacağı Kayserispor karşısında kara bulutları dağıtmak isterken, evinde ise 5 maçtır galibiyete hasret kaldı. Son olarak 10 yıl önce aynı grafiği sergileyen yeşil beyazlı ekip, tarihinde ise sadece bir kez aynı sezon içinde 6 maç üst üste evinde kazanamadı.
Süper Lig’de son haftaların en formsuz ekibi olan Bursaspor, 2 Şubat Cuma günü sahasında ağırlayacağı Kayserispor mücadelesini dönüm maçı olarak görüyor. Yeşil beyazlı ekip, ligde uzun zamandır kazanmazken, aynı zamanda bu maçtan 3 puan çıkararak evindeki galibiyet hasretini de dindirme peşinde. Zira bu sezon evinde oynadığı 12 lig maçından 19 puan çıkaran Bursaspor, sahasında oynadığı son 5 lig maçında ise kazanamadı. Sahasında ligdeki son galibiyetini 13’üncü haftada oynanan Kardemir Karabükspor maçını 2-1’lik skorla kazanarak alan Bursaspor, sonraki 5 maçın 3’ünde rakipleriyle puanları paylaşırken 2’sinden ise mağlup ayrıldı.
SADECE 1 KEZ GERÇEKLEŞTİ
Bursaspor’un Süper Lig’deki tarihine bakıldığında ise bu durumun ilk olmadığı görülüyor. Son olarak 2007-08 sezonu içerisinde evinde 5 maç üst üste kazanamayan yeşil beyazlı ekip, bunun yanı sıra 1982-83, 1975-76 ve 1973-74 sezonlarında da aynı grafiği sergiledi. Kayserispor karşısında da kazanamadığı takdirde evindeki galibiyet hasreti 6 maça çıkacak Bursaspor’un, tarihinde ise bu durum yalnızca 1 kez gerçekleşti. 1972-73 sezonunda yeşil beyazlı ekip, evinde üst üste 6 lig maçını kazanamadı.
Bursaspor’un üst üste evinde 7 lig maçını kazanamadığı bir dönemi ise olmadı.

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