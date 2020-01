Bursaspor eski Barcelonalı Cuenca'yı renklerine bağladı

Eski Barcelonalı Isaac Cuenca Bursaspor ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. İspanyol oyuncu için Özlüce Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

İmza törenine, İspanyol futbolcunun eşi, anne babası ve yakınları da katıldı. Yakınları törenin ardından genç oyuncuyu tebrik etti.

Zaman'da yer alan habere göre, Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Necmettin Kocaman dünyanın en iyi kulüplerinden Barcelona'da alt yapı eğitimi almış ve o formayı uzun yıllar giymiş bir oyuncuyu transfer etmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Kocaman, "Dünyanın en iyi kulüplerinden Barcelona'da alt yapı eğitimini alan ve bu formayı yıllarca giyen Cuenca kariyerine kulübümüzde devam edecektir. Genç yaşına rağmen oldukça başarılı kariyere sahip olan Cenuca'yı transfer etmenin mutluluğu içindeyiz. Takımımıza katkı sağlayacağını umut ediyoruz. 3 yıllık anlaşmaya vardık, camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Cuenca: Bursaspor kulubüne ait olduğum için çok mutluyum

Bursaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki oyuncusu ise şunları ifade etti:

"Artık Bursaspor kulübüne ait olmak bana mutluluk veriyor. Bana ilgi gösteren hoş geldin diyen taraftara layık olmak için ve takımın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. İlk gelişimde çözülememiş bazı detaylar, pürüzler vardı. Daha sonra buradan ayrıldıktan sonra o detaylar çözüldü. Başkanımıza ve herkese teşekkür ediyorum, her türlü özveriyi gösterdiler ve buraya gelebildim. Bursa çok hoşuma gitti. Şehirde her şey var gibi görünüyor. Tesisler de çok güzel. Yeni bir stat yapılıyor. Eminim ki yeni başarılara imza atacağız. Bende orada başarılı olmak için, kadroda yer alabilmek için elimden geleni yapacağım. Şimdiden büyük heyecan duyuyorum orada oynamak için."