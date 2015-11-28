Bursaspor, Ertuğrul Sağlam'la yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig'de karşı karşıya geldiği Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor Kulübü, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı. Yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlanana kadar, takımı Ersel Uzgur çalıştıracağı belirtildi.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kayserispor maçının bitimiyle birlikte Yönetim Kurulumuz toplanmış, önce kendi arasında bir durum değerlendirmesi yapmış ve ardından Sayın Ertuğrul Sağlam'la biraraya gelmiştir. Bu görüşmenin ardından karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Geçmişte kulübümüze yaptığı katkılar ve hizmetler nedeniyle kendisine teşekkür edilmiştir.

Dolayısıyla teknik direktör konusunda karar verilinceye kadar takımımızı Ersel Uzgur çalıştıracak ve maçlara hazırlayacaktır.

Bu arada oyuncu kadromuzun 13 haftalık performansıyla ilgili değerlendirme de yapılmaktadır. Yönetim kurulumuz bu konuda da her türlü tedbiri almak ve gerekli tasarruflarda bulunmak için çalışmalarını devam ettirmektedir."