Bursaspor: En pahalı bilet 150 TL

T24- Bursaspor Kulübünün yaptığı açıklamaya göre, biletler yarından itibaren Biletix internet sitesi, Kent Meydanı ve Fima Market Biletix noktaları ile Biletix Çağrı Merkezi'nden satışa çıkacak.



Biletix satış noktaları olan Heykel Fima Market ve Kent Meydanı gişelerinden 1 kişinin en fazla 5 adet bilet alabileceği belirtilirken, misafir tribün biletlerinin ise maç günü saat 10.00'dan itibaren Atatürk Spor Salonu önündeki gişeden satışa sunulacağı açıklandı.



Açıklamaya, maça, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği biletsiz çocukların alınmayacağı da eklendi.

Bilet fiyatları şöyle:

VIP A-B tribünü 150 TL

VIP C tribünü: 100 TL

Kapalı A-B-C tribünleri: 100 TL

Maraton ve yeni maraton tribünleri: 30 TL

Kapalı kale arkası tribün: 20 TL

Açık kale arkası tribün: 10 TL

Misafir tribün: 10 TL

