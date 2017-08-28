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Spor

Bursaspor Durmazlar'da yeni İdari Menajer Nedim Yücel oldu

BURSA (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi takımlarından Bursaspor Durmazlar'da, Murat Konuk’tan boşalan Genel Menajerlik görevine Nedim Yücel getirildi

28 Ağustos 2017 19:32

BURSA (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi takımlarından Bursaspor Durmazlar\'da, Murat Konuk’tan boşalan Genel Menajerlik görevine Nedim Yücel getirildi.
Bursaspor gibi büyük camiada görev yapacağı için heyecanlı olduğunu belirten Nedim Yücel, \"Aktif sporculuğumun ardından yöneticilik kariyerime böyle büyük camiada başlayacağım için çok heyecanlı ve gururluyum. Şemsettin Baş gibi kariyer sahibi ve hedefleri olan bir antrenör ile çalışacağım için kendimi şanslı hissediyorum. Geçtiğimiz sezon Süper Lig\'in kapısından dönen Bursaspor Durmazlar takımını çok çalışarak hak ettiği Süper Lig\'e ardından Avrupa kupalarında mücadele edecek duruma getirmek istiyoruz\" dedi.

 

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