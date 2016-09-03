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Spor

Bursaspor Divan Kurulu toplanamadı

Divan Başkanı, divanın tüzük gereği 9 Eylül Cuma günü saat 18.00'de çoğunluk aranmaksızın toplanacağını söyledi

03 Eylül 2016 01:49

Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapılması planlanan Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na 376 üyeden 46'sı katıldı.

Eurosport'taki habere göre, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, yaptığı açıklamada, toplantının gerçekleşmesi için 76 divan kurulu üyesinin hazır bulunması gerektiğini ancak 46 kişinin katıldığını belirterek, yeterli çoğunluğun çoğunluğun sağlanamamasından dolayı toplantının ertelendiğini bildirdi.

Salona gelenlere teşekkür eden Sevinç, ''Hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Lakin otel köşelerinde, kahvehanelerde, ofislerde, sağda solda Bursaspor’u eleştiren 'akil insan' diye buraya topladığımız 376 kişiden çoğunluğu sağlayamıyorsak, bizler bunu yapıyorsak taraftarın yaptığı katbekat haktır.'' dedi.

Bursaspor için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Sevinç, toplantıya mazeretsiz gelmeyenlerin bu tutumunu esefle karşıladığını söyledi. İdris Sevinç, divanın tüzük gereği 9 Eylül Cuma günü saat 18.00'de çoğunluk aranmaksızın toplanacağını sözlerine ekledi.

 

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