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Spor

BURSASPOR ''DEVLER LİGİ''NE DÖNDÜ BURSA (A.A)

25 Eylül 2010 16:52

-BURSASPOR ''DEVLER LİGİ''NE DÖNDÜ BURSA (A.A) - 25.09.2010 - Bursaspor, UEFA Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda 29 Eylül Çarşamba akşamı deplasmanda yapacağı Glasgow Rangers maçının hazırlıklarına başladı. Özlüce Tesisleri'nde yardımcı antrenör Mutlu Topçu gözetiminde yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda dün akşam Bucaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Bucaspor maçında forma giymeyen oyuncular ise ısınma koşularının ardından 5'e 2 pas çalışması ve yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Yeşil-beyazlılar, Glasgow Rangers maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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