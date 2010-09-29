Bursaspor 'Devler Ligi'ne çıkıyor

T24- Tarihinde üçüncü kez Avrupa kupalarına katılan Bursaspor, ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bugün İskoçya'nın Glasgow Rangers takımına konuk olacak.



Fenerbahçe'nin grup maçlarında elenmesiyle Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olarak kalan yeşil-beyazlılar, C Grubu'ndaki ilk maçında İspanyol ekibi Valencia'ya 4-0 mağlup olmuştu. Sahasında beklemediği bir yenilgi alan yeşil-beyazlılar, Glasgow deplasmanından puan veya puanlarla dönmek amacında.



İskoç temsilcisi, gruptaki ilk maçında Manchester United ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. İskoçya'da son 2 yılın şampiyonu Glasgow Rangers, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Geride kalan 6 maçını da kazanan İskoç ekibi, Celtic ile birlikte 18 puanla zirvede yer alıyor.



Glasgow şehrindeki Ibrox Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Serge Gumienny yönetecek. Gumienny'in yardımcılıklarını Mark Simons ve Frank Bleyen yapacak. karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Christof Virant olacak.



Muhtemel 11



Bursaspor'un bu akşamki maça, Ivankov, Ali Tandoğan, Ömer Erdoğan, Stepanov, Vederson, Volkan Şen, Hüseyin, Svensson, Ozan İpek, Ergiç, Sercan Yıldırım muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.



Avrupa karnesi



Yeşil-beyazlı takım, kuruluşundan sadece 13 yıl sonra 1974-75 sezonunda Türkiye Kupası finalisti olarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'na katılmış çeyrek finalde dönemin en önemli takımlarından biri olan Dinamo Kiev'e iki maçta da yenilerek elenmişti.



1986-87 sezonunda da bu kez kupa şampiyonu olarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Bursaspor, şanssız bir kura çekti ve ilk turda eşleştiği Ajax'a sahasında 2-0, deplasmanda da 5-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti.





Intertoto serüveni



Bursaspor, 1994-1995 sezonunda ligi 6. sırada bitirerek İntertoto Kupası'na katılma hakkı elde etti.



İntertoto Kupası maçlarında fırtına gibi esen yeşil-beyazlı takım, son maçta evinde Almanya'nın Karlsruher SC takımını ağırladı. Normal süresi 2-2, uzatma devreleri sonucunda 3-3'lük skorla biten maç, penaltılara gitti. Penaltı atışları sonucu turu geçen taraf Karslruher SC takımı oldu.



Tüm bu sonuçlara göre Bursaspor, Avrupa'da oynadığı 14 maçın 6'sını kazanırken, 4 beraberlik 4 de yenilgi aldı.



Gol atan tarihe geçecek



Avrupa kupalarında 14 maçta rakip fileleri 26 kez havalandıran yeşil-beyazlı takım, Glasgow deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ndeki hem ilk puanını kazanmaya hem de ilk golünü atmaya çalışacak.



Bursaspor'un ilk golünü atacak futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü atan kişi" olarak adını kulüp tarihine yazdıracak.



