-BURSASPOR, DEPLASMANLARDAKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ, 9 MAÇA ÇIKARDI MANİSA (A.A) - 20.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, Manisaspor deplasmanında galip gelerek, ligde deplasmanlardaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Ligin ilk 6 haftasında elde ettiği 6 galibiyetle 18 puan kazanmayı bilen, sonraki 6 haftada ise 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak sadece 7 puan toplayabilen Bursaspor, Manisaspor'u deplasmanda yenerek hem taraftarına güven verdi hem de deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Süper Lig'de deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 27. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 2-1'lik skorla alan Bursaspor, Manisaspor galibiyetiyle yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Geçen sezon Ozan İpek ile 8 golle takımının en golcü futbolcusu olan Pablo Batalla, bu sezon ilk kez golle buluştu. Batalla, geçen sezon takımının 2-0'lık skorla geçtiği maçta da bir gole imza atmıştı. O maçta diğer golü atan Turgay da bugün de Ömer Aysan'ın kendi kalesine attığı golde büyük rol oynadı. Yeşil-beyazlılar, bu sezon ligde oynadıkları maçların ikinci yarılarında gol yememe geleneğini bu maçta da sürdürdü. Bursaspor, bu sezon ligde kalesinde gördüğü toplam 9 golü, maçların ilk yarılarında yemişti. -MANİSASPOR ŞANSSIZLIĞINI KIRAMADI- Rakibini en son 2006-2007 sezonunda sahasında 4-1 yenen, bu maçın ardından oynanan 4 maçta rakibi karşısında bir beraberlik, 3 mağlubiyet alan Manisaspor, bu maçta da şanssızlığını kıramadı. Manisaspor karşısında 3 kez üst üste galip gelen Bursaspor, dördüncü galibiyetine de net bir skorla ulaştı. Yeşil-beyazlılar, rakibinden ligde son golü, 2007-2008 sezonunda Manisa'da oynanan ve 1-1 sona eren maçta ağlarında görmüştü.