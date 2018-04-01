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Spor

Bursaspor deplasmanda puana hasret kaldı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSASPOR, Antalyaspor mağlubiyetiyle birlikte üst üste 6'ncı deplasmanından da yenilgi ile ayrılırken, son 2 sezon içerisinde ligde dış sahada oynadığı 30 maçın 20'sinden puan alamadı

01 Nisan 2018 14:15

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

BURSASPOR, Antalyaspor mağlubiyetiyle birlikte üst üste 6\'ncı deplasmanından da yenilgi ile ayrılırken, son 2 sezon içerisinde ligde dış sahada oynadığı 30 maçın 20\'sinden puan alamadı.
Spor Toto Süper Lig\'de Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyasapor\'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından yeşil beyazlı ekip, üst üste 6\'ncı deplasman maçını kaybetti. Ligde son olarak 14\'üncü haftada oynanan maçta Atiker Konyaspor\'u deplasmanda 3-0\'lık skor ile mağlup eden Bursaspor, ardından oynadığı mücadelelerde Trabzonspor\'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor\'a 3-1, Teleset Mobilya Akhisarspor\'a 1-0, Galatasaray\'a 5-0, Osmanlıspor\'a 2-1 ve son olarak da Antalyaspor\'a 2-0 kaybetti.
Bu süreç zarfında Bursaspor\'un ortaya koyduğu oyun camiayı tatmin etmezken, yeşil beyazlı ekip gol sorunu da yaşadı. Son 6 deplasman maçında Bursaspor, sadece 2 kez gol sevinci yaşayabildi. Buna karşın kalesinde ise toplam 14 gol gördü. Bir başka dikkat çekici nokta ise bu süreçte Bursaspor\'un Galatasaray maçının ardından Antalyaspor\'a karşı da isabetli şut dahi kaydedemesi oldu.
Son 2 sezon içerisinde Bursaspor\'un deplasman grafiğine bakıldığında da yenilgilerin fazlalığı dikkat çekiyor. Yeşil beyazlı ekip, son 2 sezonda çıktığı toplam 30 deplasman maçının 20\'sinden mağlup ayrıldı. Bu süreçte yalnızca 6 galibiyet alınırken, geride kalan 4 maç ise puanlar paylaşıldı.
Bu sezon ise Bursaspor, ligde çıktığı 13 deplasman maçında 2\'şer galibiyet ve beraberlik alırken, 9 maçı ise kaybetti.

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