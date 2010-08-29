-BURSASPOR DEFANSI GEÇİT VERMİYOR BURSA (A.A) - 29.08.2010 - Bu sezon lig maçlarında kalesini gole kapatan Bursaspor, geçen sezonki maçlarla birlikte son 8 lig maçında kalesinde sadece 1 gol gördü. Geçen sezonun ilk yarısında kalesinde 17 gol görerek devreyi 3. sırada bitiren Bursaspor'un sezon sonunda tarihi bir başarıya imza atarak şampiyon olmasında, ligin ikinci yarısında defansif organizasyonunu geliştirmesi büyük rol oynadı. Hükmen kazandığı maçlar çıkarıldığında, her iki yarıda da rakip ağları 28'er kez havalandıran Bursaspor, ligin ikinci yarısında ise kalesinde sadece 9 gol gördü. TFF Süper Kupa finalinde Trabzonspor'a 3-0 yenilerek taraftarlarını endişelendiren yeşil-beyazlılar, bu sezon ligin ilk üç maçında attığı 5 gole karşılık kalesini rakip takımlara kapatarak geçen sezonki başarısını devam ettireceğinin sinyallerini verdi.