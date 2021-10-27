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Spor

Bursaspor'dan Şebnem Şirin tepkisi: Artık yeter!

Furkan Zıbıncı isimli erkek Şebnem Şirin'i katletti

27 Ekim 2021 21:30

Bursaspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından, 25 yaşında erkek arkadaşı tarafından katledilen Şebnem Şirin'le ilgili tepki gösterdi. 

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Denizli’de yaşanan vahşete sessiz kalmadı. Pamukkale'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin’in, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülmesi, ülkede de büyük tepkilere neden olmuştu. Bu korkunç duruma Bursaspor Kulübü de kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı: “Artık yeter! Biz artık ‘yeter!’ demekten utanıyoruz!”

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