Bursaspor'da istifalar artıyor

Bursaspor Kulübü’nde son alınan sonuçların ardından Yönetim Kurulu üyeleri istifalarını sunarken, son olarak Emir Akbayır görevinden istifa etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Akbayır, “Göreve geldiğimiz ilk andan bu yana başkanım ve tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte canla başla mücadele ettik. Kendi kaderine Terk edilmiş muhasebe ve hukuk servislerinin işlevsizleştiği, pandemi dönemine rağmen en köklü ve kritik birimlerde görevli personelin işten çıkartıldığı, neyin nerede olduğunun bilinmediği bir anda adeta bir enkaza dönüşen Bursaspor kulüp yönetimini teslim aldık. Maalesef camiada bazı kesimlerin, takımın sahaya çıkabileceğine dahi ihtimal vermediği dönemde kulüp lisans işlemlerini tamamladık. Erkan Kamat başkanımızın bireysel çabalarıyla -3 puanın üstesinden geldik” dedi.

Geçmişten gelen, biriken personel ödemelerini ve futbolcu alacaklarını ödemek için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini belirten Akbayır, “Kulübümüz hakkında konkordato ilan edilmesinin tartışıldığı genel kurulumuzdan sonra, kredi borçlusu olduğumuz bankaları vadesi gelen mevcut borçlarımızın yapılandırılması konusunda ikna ettik. Bursaspor’umuzun doğmuş ve doğacak alacaklarının temlikli olduğu, geçmiş borçlanmalar sebebiyle aleyhimize başlatılan icra takipleri ile mücadele edilen, hiçbir nakit girişine müsaade edilmediği bir dönemde birçok sorunun üstesinden geldik. Bursaspor’umuzu iflasa sürükleme ihtimali olan mevcut borçlarını katlayacak riskli hamleler yapmak yerine teknik direktörümüz, mevcut ve altyapımızdan yetişen oyuncularımıza olan inancımızla birlikte sportif başarıyı da sağladık. Futbolcularımız ve teknik heyetimiz de dahil olmak üzere 30’dan fazla personelimizin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı, pandemi ile mücadele edilen talihsiz döneme dek Bursaspor’umuzun sportif başarıları ortadadır” diye konuştu.

Bursaspor Yönetim Kurulu’nda asil üyeler Emir Akbayır, Besim Hacıoğulları ve İsmail Akıer'in ardından, yedek üyeler Ersoy Horoz, Okan Bayrak ve Samet İlhan istifa etmişti.