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Spor

Bursaspor’da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

19 Eylül 2021 17:38

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor deplasmanından 1 puanla dönen Bursaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama “Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Fatih Tekke ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

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