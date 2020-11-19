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Spor

Bursaspor’da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor

Bursaspor Kulübü'nün futbolcuların maça çıkabilmesi için özel izin alması gerekecek

19 Kasım 2020 12:38

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Bursaspor'da 15 genç futbolcu takıldı. Yeni tedbirlere göre 20 yaş altındaki gençler 13:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

Bu sezon transfer yapamamasından dolayı genç ağırlıklı kadro ile oynayan yeşil beyazlı takımda yaş sınırına takılan 15 futbolcu bulunuyor. Bursaspor Kulübü özel izin alarak hem futbolcuların antrenmana rahat gidip gelmelerini hem de maçlara çıkabilmelerini sağlayacak.

Bursaspor'un 20 yaş altı genç oyuncuları

Ozan İsmail Koç (6.01.2001)

Batuhan Kör (9.03.2001)

Canberk Yurdakul (30.04.2001)

Berat Altındiş (10.01.2002)

Ali Akman (18.04.2002)

Kerem Şen (14.06.2002)

Ertuğrul Kurtuluş (22.08.2002)

Zeynullah Türkay (01.10.2002)

Vefa Temel (3.11.2002)

Abdülkadir Gül (06.12.2002)

Eren Güler (29.01.2003)

Tugbey Akgün (9.04.2003)

Abdullah Tazgel (12.04.2003)

Bilal Güney (21.07.2003)

Kerem Kök (28.01.2004) (İHA)

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