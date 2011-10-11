-Bursaspor bilet fiyatlarını indirdi BURSA (A.A) - 11.10.2011 - Taraftarlardan bilet fiyatlarının yüksek olduğuna dair gelen eleştirileri değerlendiren Bursaspor Kulübü Yönetiminin, bilet fiyatlarında indirime gitme kararı aldığı bildirildi. Kulüp internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda bazı kararların alındığı bildirildi. Yapılan açıklamada, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özdemir'e, yeni genel müdür ataması yapılana kadar Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığının tüm görev ve yetkilerinin verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kulübümün daha kurumsal bir yapıya sahip olması için idari yapılanmada bir takım değişiklikler ve düzenlemeler yapılacağı açıklandı. -3 büyüklerin maçlarında eski tarife- Açıklamada şunlara yer verildi: ''Toplantının diğer gündem maddelerinden biri ise bizi her maçımıza gelerek destekleyen cefakar ve coşkulu taraftarlarımızın, son dönemlerde Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynadığımız müsabakalara yeteri kadar ilgi göstermemesiydi. Buna göre, kamuoyunda oluşan bilet fiyatlarının yüksek olduğuna dair yapılan eleştirileri değerlendiren yönetim kurulumuz, Spor Toto Süper Lig'de oynanacak müsabakaların bilet fiyatlarını yeniden düzenledi. Spor Toto Süper Lig 2011 - 2012 Sezonunda A Takımımızın iç sahada oynayacağı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor müsabakaları için belirlenen bilet fiyatları aynen devam edecektir. Yukarıda belirtilen 3 müsabakanın dışında kalan takımlarla oynanacak müsabakaların bilet fiyatlarında yönetim kurulumuzca düzenlemeye gidilmiştir.'' Yeni bilet fiyatları ise şöyle: VIP A-B 1.Sıra 350 TL'den 300 TL'ye, VIP A-B 2-6. sıralar 250 TL'den 200 TL'ye, Kapalı A-B-C tribünü 125 TL'den 100 TL'ye, Maraton tribünü 40 TL'den 30 TL'ye, Kapalı Kale Arkası tribünü 25 TL'den 20 TL'ye, Açık Kale Arkası tribünü ve misafir tribünü bilet fiyatları 15 TL'den 10 TL'ye indirildi. Takımın Play-Off müsabakalarına katılması durumunda, o müsabakaların bilet fiyatlarının daha sonra belirleneceği ve yapılan bu indirimin, kombine alan taraftarların mağdur olmayacağı şekilde düzenlendiği de bildirildi.