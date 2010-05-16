Bursaspor Beşiktaş'ı 2-1 yenerek şampiyon oldu!

T24









BURSASPOR: 2 - BEŞİKTAŞ: 1







ÖNEMLİ DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu, Ali kullandı. Ali'nin ortasında ceza sahası içindeki Sercan'ın kafa vuruşunda top, kaleci Rüştü'de kaldı.

11. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest atışta Ali'nin ceza sahasına sert ortasını, kaleci Rüştü çift yumrukla uzaklaştırdı.

12. dakikada sol kanattan kazanılan serbest atışta Nihat, topu ceza sahası içine ortaladı. Nobre'nin kafa vuruşunda top, farklı biçimde auta çıktı.

13. dakikada Bursaspor yarı sahasının ortasında topla buluşan Nobre, sağ kanattan içeri hareketlenen Nihat'ın önüne derinlemesine pas attı. Kaleci Ivankov, zamanında kalesinden çıkıp, topa Nihat'tan önce sahip olarak, mutlak tehlikeyi önledi.

14. dakikada Nobre'nin ortasında sol kanatta ceza sahası köşesinde bekleyen Tello, top yere düşmeden gelişine vurdu. Defanstan seken top, kaleci Ivankov'da kaldı.

22. dakikada Bursaspor atağında sağ kanattan hareketlenen Ergiç, topu arka direğe doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Ozan İpek'in yatarak vuruşunda kaleye giden topu Sivok son anda kafayla kornere gönderdi.

24. dakikada Bursaspor tribünleri adeta karnaval yerine döndü. İstanbul'daki Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Trabzonspor'un durumu 1-1 yapan golünün duyulmasının ardından yeşil-beyazlı tribünler büyük coşku yaşadı.

26. dakikada Bursaspor'un kazandığı serbest atışı kullanan Ali topu arka direğe doğru ortaladı. O bölgeye iyi hamle yapan İbrahim'in kafa vuruşunda top kaleci Rüştü'de kaldı.

32. dakikada Bursaspor aradığı golü buldu. Beşiktaş'ta hatalı geri pası iyi değerlendiren Sercan, Rüştü'den önce sahip olduğu topu bekletmeden penaltı noktasına doğru hareketlendiğini gördüğü Batalla'nın önüne doğru attı. Arjantinli futbolcu plase bir vuruşla topu filelere gönderdi.

44. dakikada sağ kanattan bindirme yapan Ali'nin ceza sahası içine sert ortası, İbrahim Toraman'ın müdahalesine rağmen kaleci Rüştü'nün sağından ağlarla buluştu: 2-0

Maçın ilk yarısı, yeşil-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.







İKİNCİ YARI

50. dakikada Bursaspor yarı sahasından kazanılan serbest vuruşu, Tello kullandı. Tello'nun ortasında ceza sahası içinde bekleyen Sivok'un kafasında top, kaleci Ivankov'da kaldı.

52. dakikada sağ kanattan hareketlenen Sercan, topu ceza sahası içine ortaladı. Batalla'nın kafa vuruşunda top, üstten az farkla auta çıktı.

60. dakikada sol kanattan hareketlenen Ozan İpek'in ceza sahası içine yerden sert ortasında Sercan, topu bekletmeden kaleye gönderdi. İyi yer tutan kaleci Rüştü, topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

69. dakikada Ergiç'in düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı Batalla, direkt kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak, üstten az farkla auta çıktı.

71. dakikada gelişen Bursaspor kontratağında Ergiç, sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen İsmail'i gördü. Kaleci Rüştü, zamanında kalesinden çıkarak ceza sahası önünde kafayla topu uzaklaştırdı.

77. dakikada Cumali'nin ceza sahası içine yerden sert ortasında top direkt kaleye gitti. Kaleci Ivankov, topu güçlükle kornere çeldi.

79. dakikada Tello'nun pasıyla sol kanatta Bursaspor yarı sahasında topla buluşan İsmail'in sert şutu, kaleci Ivankov'un müdahalesiyle kornere çıktı.

88. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Necip, topu kale önüne ortaladı. Uğur'un kafayla tamamladığı top ağlarla buluştu: 2-1

Maç, Bursaspor'un 2-1 üstünlüğüyle bitti.

Yeşil-beyazlı teknik heyet ve futbolcular maçın ardından Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sonucunu bekledi. Maçın 1-1 bittiği haberinin ulaşması üzerine Bursa Atatürk Stadı'nda büyük bir sevinç yaşandı.







YAZICI: ÇOK MUTLUYUZ, ÇOK GURURLUYUZ

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, ''Çok mutluyuz, çok gururluyuz'' dedi.

Yazıcı, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, Bursaspor'un çok büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Bursa gibi bir kentin, Bursaspor gibi büyük bir camianın bu başarıyı daha önce yakalaması gerektiğini ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

''Bu başarı bizim yönetimimize, bu teknik heyete ve bu futbolculara nasip oldu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Mutluluğumuzu anlatmamız mümkün değil. Biz yönetim olarak, takım olarak bu kentin, bu camianın ve hatta tüm Türkiye'nin desteğini arkamızda hissettik. Şampiyon olduk ama işimiz burada bitmedi. Önümüzdeki sezon şampiyonlar liginde mücadele edeceğiz. Amacımız Avrupa'da da başarılı olmak.''

Bir gazetecinin, ''Maçın son bölümü nasıl geçti?'' sorusu üzerine Yazıcı, ''O dakikaları anlatmam mümkün değil. Son 5 dakika bitmek bilmedi. Oldukça stresli ve heyecanlıydı. 34 haftalık emeğin mücadelenin karşılığını haklı bir şampiyonla aldık. Bu şampiyonluk hepimize, tüm camiaya, tüm kente hayırlı olsun'' diye konuştu.







BURSA ATATÜRK STADI'NDA BÜYÜK SEVİNÇ

Beşiktaş'ı 2-1 yenip, Fenerbahçe'nin de sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmasıyla şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor'un bu başarısı büyük sevinç yarattı.

Bursaspor-Beşiktaş maçının bitiminin ardından bir süre İstanbul Kadıköy Stadı'ndaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sonucunu bekleyen yeşil-beyazlı teknik heyet ve futbolcular, maçın 1-1 bittiği haberinin alınmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Futbolcuların bu sevincine bir süre sonra taraftarlar da ortak oldu. Tribünlerden sahaya inen taraftarlar Bursa Atatürk Stadı'nı adeta doldurdu.

Trabzonspor lehine tezahürat yapan taraftarlar, ''İşte şampiyon, işte taraftar'' tezahüratları yaptı.

Bursasporlu futbolcular sevinç gösterisini kesip soyunma odasına giderken, taraftarlar sevinç gösterilerine saha içinde devam etti.

Bu sırada, taraftarların üzerine yeşil-beyazlı konfetiler atıldı.



ŞAMPİYONLUK KUPASINI BUGÜN ALACAKLAR

Turkcell Süper Lig'de 2009-2010 sezonunun şampiyonu Bursaspor, kupasını bugün alacak.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ''Turkcell Süper Lig şampiyonuna kupası bugün akşam düzenlenecek törenle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecek'' denildi.



TİMSAHLAR KASASINI DOLDURDU

Bursaspor, tarihe geçen şampiyonluğunun yanı sıra, büyük de bir maddi gelirin sahibi oldu.

Bursaspor'un, Turkcell Süper Lig'de sezon boyunca ortaya koyduğu performansın yanı sıra, şampiyonluk primi ile Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmanın getireceği yaklaşık 40 milyon liranın

sahibi olduğu öngörülüyor.







GÜL'DEN KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Turkcell Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Bursaspor'un Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı ile Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ı telefonla arayarak tebrik etti.



TBMM BAŞKANI ŞAHİN

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Bursaspor'un Turkcell Süper Lig şampiyonu olması dolayısıyla Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı ile Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ı tebrik etti.

Şahin'in, Yazıcı'ya gönderdiği kutlama mesajı şöyle:

''Bursaspor futbol takımını, Turkcell Süper Ligi 2009-2010 sezonunu şampiyon olarak tamamlaması nedeniyle kutluyorum. Zorlu ve heyecanlı bir sezonun ardından yaşanan gurur verici şampiyonluğunun tüm yeşil-beyazlı camiaya hayırlı olmasını diliyorum. Lig tarihinde ilk kez şampiyon olarak spor tarihimize adını yazdıran Bursaspor, bütün Anadolu'yu gururlandırmıştır. Bu tarihi başarının altında çalışma azim, inanç, birlik ve beraberlik yatmaktadır.

Şampiyonluğu Trabzonspor'un ardından ilk kez Anadolu'ya taşıyan yeşil-beyazlı kulübe önümüzdeki sezon ilk kez mücadele edeceği Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyorum. Şahsınızda bu başarının elde edilmesinde katkısı bulunan tüm kulüp yöneticilerini, teknik kadroyu, sporcuları ve taraftarları en içten dileklerimle kutluyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum.''



BAŞBAKAN ERDOĞAN

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Lig Şampiyonluğunu kazanan Bursaspor'un Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı ile Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ı tebrik etti.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada Erdoğan'ın, Bursaspor Kulüp Başkanı Yazıcı'ya tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.

Başbakan Erdoğan'ın ayrıca Bursaspor Teknik Direktörü Sağlam'ı da telefonla arayarak kutladığı kaydedildi.



BURSA'NIN BAŞARISI UEFA'NIN SİTESİNDE

Bursaspor'un Turkcell Süper Lig şampiyonu olması, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesinde, ''Bursaspor'un başarısı Türkiye'de fırtına yarattı'' başlığıyla duyuruldu.

UEFA'nın sitesindeki haberde, Bursaspor'un son haftada şampiyonluğu Fenerbançe'nin elinden kaptığı ve ilk şampiyonluğuna ulaştığı belirtildi.

Bursaspor'un, Trabzonspor ile birlikte, İstanbul takımları dışında şampiyonluk yaşayan 2. takım olduğu kaydedilen haberde, ''Son haftaya bir puan geride giren Ertuğrul Sağlam'ın Yeşil Timsahları kazanmayı ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini umuyordu'' ifadesi kullanıldı.

Haberde, Bursaspor Teknik Direktörü Sağlam'ın, ''Trabzonspor'un adımlarını takip ederek Anadolu'ya başarıyı geri getirdik'' sözlerine de yer verildi.