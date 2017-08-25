Bursaspor, Beşiktaş’a konuk oluyor

Cemal EKENTOK/ BURSA (DHA)- SÜPER Lig’de Bursaspor, İstanbul’da son iki yılın şampiyonu Beşiktaş’ın konuğu olacak.

Yeni sezonda ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında alan Bursaspor, üst üste son sekiz maçta yenemediği güçlü rakibinin karşısında son yıllardaki şanssızlığına son vermek istiyor. Bursaspor, Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunda Bursa’da 3-0’lık skorla almıştı.

Fransız teknik direktör Paul Le Guen ile çıktığı ilk deplasmanında İstanbul’da Medipol Başakşehir’e 1-0 yenilen ve hafta başında Fransız kanat oyuncusu Ekoko ile takımı güçlendiren Bursaspor’un Beşiktaş karşısında alacağı sonuç merakla bekleniyor.

ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ’TA

Bursaspor ile Beşiktaş bugüne kadar 110 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Bursaspor 20 galibiyet, Beşiktaş ise 51 galibiyete ulaşırken, 39 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

HAKEM METE KALKAVAN

Vodafone Park’ta saat 19.45’de başlayacak karşılaşmayı İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar yaparken, dördüncü hakem ise Suat Arslanboğa. Mete Kalkavan Bursaspor’un sahasında Beşiktaş’a 1-0 yenildiği maçta görev yapmıştı.