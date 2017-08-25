T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor, Beşiktaş’a konuk oluyor

Cemal EKENTOK/ BURSA (DHA)- SÜPER Lig’de Bursaspor, İstanbul’da son iki yılın şampiyonu Beşiktaş’ın konuğu olacak

25 Ağustos 2017 13:06

Cemal EKENTOK/ BURSA (DHA)- SÜPER Lig’de Bursaspor, İstanbul’da son iki yılın şampiyonu Beşiktaş’ın konuğu olacak.
Yeni sezonda ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında alan Bursaspor, üst üste son sekiz maçta yenemediği güçlü rakibinin karşısında son yıllardaki şanssızlığına son vermek istiyor. Bursaspor, Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunda Bursa’da 3-0’lık skorla almıştı.
Fransız teknik direktör Paul Le Guen ile çıktığı ilk deplasmanında İstanbul’da Medipol Başakşehir’e 1-0 yenilen ve hafta başında Fransız kanat oyuncusu Ekoko ile takımı güçlendiren Bursaspor’un Beşiktaş karşısında alacağı sonuç merakla bekleniyor. 
ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ’TA
Bursaspor ile Beşiktaş bugüne kadar 110 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Bursaspor 20 galibiyet, Beşiktaş ise 51 galibiyete ulaşırken, 39 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
HAKEM METE KALKAVAN
Vodafone Park’ta saat 19.45’de başlayacak karşılaşmayı İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar yaparken, dördüncü hakem ise Suat Arslanboğa. Mete Kalkavan Bursaspor’un  sahasında Beşiktaş’a 1-0 yenildiği maçta görev yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cemal EKENTOK BURSA DHA SÜPER Ligde BursasporBeşiktaşınYeniAytemiz AlanyasporBursasporBursaspor BeşiktaşBursadaFransızLe GuenMedipol BaşakşehireEkokoBursasporun BeşiktaşBEŞİKTAŞTA BursasporBeşiktaşBuHAKEM METE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24