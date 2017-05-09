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Spor

Bursaspor-Beşiktaş maçının biletleri yarın satışa çıkacak

Biletlerin, stat gişeleri, "www.passo.com.tr" internet sitesi, aktif satış noktaları ve N'Kolay satış noktalarından satılacağı kaydedildi

09 Mayıs 2017 21:44

Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, yarın saat 10.00'dan itibaren satışa çıkacak.

Bursaspor-Trabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatları, "VIP 1. ve 2. Balkon 200, Batı Alt Tribün 100, Spor Toto Alt Tribün 50, Spor Toto Tribün 40, Güney Kale Arkası (TOFAŞ) Tribünü 20 ve Misafir Tribünü 26 lira" olarak belirlendi.

Biletlerin, stat gişeleri, "www.passo.com.tr" internet sitesi, aktif satış noktaları ve N'Kolay satış noktalarından satılacağı kaydedildi.

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