Bursaspor-Beşiktaş maçından notlar

Turkcell Süper Lig'de Bursaspor ile Galatasaray maçı nedeniyle Bursa emniyeti iki kulüp arasında devam eden gerginlik nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı.



Atatürk Stadı'nın kapıları muhtemel yığılmalara karşı saat 12.30'da açılırken, Bursasporlu taraftarların, her Beşiktaş karşılaşmasında olduğu gibi yeşil-beyazlı forma, atkı ve flamalarla geldikleri gözlendi.



Taraftarlar, güvenlik ekiplerince 3 aşamalı arama yapılarak stada alındı. Biletsiz taraftarlar, birinci güvenlik bariyerinden döndürülerek stada yaklaştırılmadı. Stat girişinde şüpheli taraftarlara alkol kontrolü yapılırken, alkollü oldukları belirlenenler stat çevresinden uzaklaştırıldı.



2 BİN 300 POLİS



2 bin 300'ü aşkın polisin hazır bulunduğu maçta, jandarma ekipleri de takviye olarak görev aldı.



Uludağ Yerleşkesi'ndeki bir otelde kampa giren Beşiktaş, Bursa Atatürk Stadı'na geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Beşiktaş kafilesinin emniyet tedbirlerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Kihtır eşlik ederken, yol güzergahında Beşiktaş'ın geçişi sırasında trafiğin durdurulduğu gözlendi.



Bursa Atatürk Stadı'na, Atatürk Spor Salonu'nun bulunduğu bölümden saat 13.15'te giren siyah-beyazlı kafileyi küçük bir Bursapor taraftarı protesto etti. Beşiktaş kafilesine 10 özel güvenlik görevlisi de eşlik etti.



Bursasporlu futbolcuların sahaya çıkmasıyla birlikte Atatürk Stadı'nda büyük coşku yaşandı. Bursasporlu taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı. En büyük ilgiyi kaptan Yusuf ile daha önce Beşiktaş'ta forma giyen, ancak hafta içinde "Beşiktaş maçlarına daha iyi motive oluyorum" açıklaması yapan Gökhan Güleç gördü.



BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARA PROTESTO



Bursa Atatürk Stadı'nda Beşiktaşlı futbolcular sahaya çıkmadan, "Kurtlar Vadisi" adlı dizinin jenerik müziği çalındı. Tribündeki taraftarlar da bu müziğe eşlik etti.



Beşiktaşlı futbolcuların sahaya çıkmasıyla tribünlerdeki protesto arttı, siyah-beyazlı futbolcular ıslıklarla protesto edildi.



Bursaspor'a destek amacıyla Ankara'dan 2 otobüs Ankaragücü taraftarının da bu maç için Bursa'ya geldiği öğrenildi.



Bu arada Bursaspor Kulübü, Beşiktaş taraftarlarının maça alınmaması kararı üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan izin alarak rakip takım tribün biletlerini de bugün satışa çıkardı. Bu biletler de kısa sürede tükendi.



Bu maç için özel bir hazırlık yapan Bursaspor taraftarları, 2 bin düdükle özel bir şov yaptı.



Bursasporlu taraftarlar, tribün amigolarının saha içine alınarak ortak tezahürat yapılmasını talep etti. Talep yerine getirilmeyince bu görev Bursaspor kaptanı Yusuf Şimşek'e düştü.

Sahanın ortasına geçen Yusuf, "Üçlü" diye tabir edilen hareketi yaparak tezahüratı başlattı.





"YAMAÇ PARAŞÜTÜ İLE SAHAYA İNDİ”



Bu arada maç öncesi ilginç bir olay yaşandı. Maç öncesi iki takım futbolcuları ısınırken yamaç paraşütüyle bir kişi sahaya indi. Şaşkın bakışlar altında sahaya inen paraşütçünün iniş için izin almadığı öğrenildi.



Adının Türkkan Türkoğu olduğu öğrenilen paraşütçü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Türkoğlu, gazetecilere 6 kişilik bir grupla Uludağ'dan havalanarak Bursa Atatürk Stadı'na Türk Bayrağı ile inmeyi planladıklarını, ancak rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle diğer arkadaşlarının başka yere inmek zorunda kaldığını, kendisinin de zorunlu olarak stada indiğini söyledi.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, maçı şeref tribününde TFF Başkan Vekili Lutfi Arıboğan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Er ve Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile yan yana izledi.



Öte yandan, Fenerbahçe tribünlerinin renkli ismi "Rambo" lakaplı taraftar da maçı izledi. Rambo'nun maçta Bursaspor'u desteklediği gözlendi.



Bu arada, Vakıfköy Orhan Özselek Sosyal Tesisleri'nde oynanan Bursaspor-Beşiktaş PAF takımları arasındaki maç 1-1 sona erdi.

