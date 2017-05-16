Bursaspor-Beşiktaş maçında Quaresma’nın hareketi tepki çekti

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında kapanış maçı Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynandı. Siyah-beyazlı takım için şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan mücadele 18. dakikasında Ricardo Quaresma’nın hareketi büyük tepkiye neden oldu.

Portekizli futbolcunun topu dışarıya atmasının ardından ayağını fazla kaldırıp, Bursasporlu Jorquera’nın sırtına yaptığı mücadele hakem tarafından kartsız geçildi.

Bülent Yıldırım’ın kart göstermediği pozisyona Beşiktaşlı taraftarlar dahil olmak üzere maçı izleyenler büyük tepki gösterdi.

Şenol Güneş maçı değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Bursaspor’u 2-0 yenerek son 3 haftaya 2 puan farkla lider olarak giren Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, maçı yorumladı. Yayıncı kuruluşa Quaresma ile çıkan tecrübeli teknik adam, oyuncusu için, “Daha yeni başladı futbola! Daha genç, hızını yeni aldı” dedi.

Beşiktaş’ta 100. maçına çıkan Şenol Güneş, şampiyonluk yolunda “İşi erken bitirmemiz gerekiyordu” diyerek şu açıklamaları yaptı;

“İki yıl daha dolmadan 100 maç oynamak kolay değildir. Bu güzel bir şey. 4 farklı kulvar… Önemli olan kazanarak gitmek. İşi erken bitirmemiz gerekiyordu. Ama henüz iş bitmiş değil. Bursaspor iyi savaştı. İnşallah bu direnci devam ettirirler. Burası futbol kenti. Bursaspor ve Trabzonspor gibi futbol şehirlerinin ligdeki yarışta olmaları gerekir.

“Quaresma oyundan atılabilirdi”

İngiltere Ligi’nde oynanan maç gibi hakem boğuşmalara müsaade etti. Quaresma oyundan atılabilirdi!

Oyunun gidişine göre bazı hamleler yapmamız gerekiyor. İki forvetle oynadığımız gibi santrforların birini açığa da alabilirdik. Orta sahaya hakim olarak oynamaya çalıştık. Önde 2 forvetimizin olması işimize geldi. Rakip oyundan düşmeye başladı ve üzerimize gelemediler. Oyun yapısı bizim düşündüğümüz gibi gelişti. Demba Ba da girebilirdi ama sonra gerek görmedim.

Düşündüğümüz gibi gelişti. Kolay bir maç oldu. Hiçbir maç kolay değil zaten. Yakalanan pozisyonlara göre az gol atıyoruz. Bugün kazara bir gol yiyebilirdik. Oyunu forse eden bizdik. Bursaspor da kendi gücüne göre mücadele etmeye çalıştı.

Bizim için değişen bir şey yok. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kasımpaşa ile Karabükspor maçlarında kötü oynadık. Genelde kötü puanlar kaybettik. Kolay değil kalan 3 maç! Kendi sahamızda 2 tane maçımız var. Antep’te de olağanüstü savaşacağız.”