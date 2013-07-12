Bursaspor-Beşiktaş maçında çıkan olaylarda 6 kişiye 63 yıl hapis cezası

Bursa'da, 7 Mayıs 2011'de Bursaspor ile Beşiktaş arasında yapılması gereken Spor Toto Süper Lig maçı öncesi çıkan olaylara karıştığı iddiasıyla yargılanan 92 sanıktan 20'si beraat ettirildi, 66'sına verilen hapis cezaları ertelendi ve 6'sı, 10'ar yıl 7'şer ay 27'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kamu malına zarar vermek", "kamu görevlilerine görevlerini yaptırmamak için direnmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuksuz yargılanan 92 sanıktan bazıları katıldı.

Mahkeme, tribün liderlerinden Selim Kurtulan dahil 20 kişinin beraatına karar verdi.

Diğer 72 kişiye de "kamu görevlilerine görevlerini yaptırmamak için direnmek" suçundan 1'er yıl 8'er ay, "mala zarar vermek"ten 3'er yıl 20'şer gün, "kamu malına zarar vermek"ten 1'er yıl 6'şar ay 22'şer gün, "kasten yaralama"dan 4'er yıl 4'er ay 15'er gün hapis cezası elinde palayla görüntülenen Ufuk Erden ile satır kullandığı öne sürülen Mehmet Sakin'e ise bunlara ek olarak 10'ar ay hapis ve 2 biner lira adli para cezası verildi.

Erden ve Sakin'in de aralarında bulunduğu 66 sanığın cezaları ikişer yıl ertelendi. 6 sanığa verilen 10'ar yıl 7'şer ay 27'şer günlük hapis cezalarının infazı için Yargıtay'daki temyiz aşaması beklenecek.

Stada esrar maddesiyle girmeye çalışırken yakalanan Mehmet Öztürk'ün yanı sıra Erden ve Sakin'in, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" çerçevesinde haklarındaki kararlar kesinleşinceye kadar müsabakalardan men edilmesine hükmedildi.

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan tribün liderlerinden Recep Kurtuluş, kararın kendisini şoke ettiğini söyledi.

Dava kapsamında 72 kişinin, polise saldırdığının ileri sürüldüğünü dile getiren Kurtuluş, "Hiçbirimizin görüntüsü, kaydı yok. Buna rağmen inanılmaz cezalar yedik. Cezalar ertelendi fakat olmaması gereken bir şeydi. Biz Bursaspor'un sevdalılarıyız. Tanınmış olmamızın bedelini bu şekilde ödedik" dedi.

Bursa'da, 7 Mayıs 2011'de Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanması gereken müsabaka öncesi çıkan olaylarda 34 kişi yaralanmış, 4 polis aracı, 5 itfaiye aracı, çok sayıda özel araç ve iş yeri zarar görmüştü. Olaylara karıştığı iddiasıyla 92 kişi hakkında dava açılmıştı.