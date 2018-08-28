Bursaspor, Beşiktaş maçı öncesi taraftarıyla buluşacak

BURSA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor, U21 Takımı ile antrenman maçına çıkacak. Mücadele taraftarlara da açık olacak.

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş\'ı ağırlayacak olan Bursaspor, bu zorlu randevu öncesinde U21 Takımı ile antrenman maçında karşılaşacak. Perşembe günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanacak olan ve saat 19.00\'da başlayacak olan bu mücadele, aynı zamanda taraftara da açık olacak. Bursaspor\'un U21 Takımı ile oynayacağı antrenman maçını yeşil beyazlı taraftarlar, sadece Güney Kale Arkası tribünlerinden takip edecek.