Bursaspor Beşiktaş maçı olaylar nedeniyle iptal edildi

T24

Maç tatil edildi



Federasyon olağanüstü toplanacak



Beşiktaş kafilesi İstanbul'a doğru yola çıktı



Bursasporlu taraftarlar valilik binasını taşladı



Bursa Atatürk Stadı önünde Siyah-beyazlı tarafarların giriş yapacağı noktada toplanan Bursaspor taraftarları, Beşiktaş taraftarların maça gelmesini istemediklerini belirterek polisle tartıştı. Çıkan olaylarda polise taş atan taraftarlar, biber gazı ile durduruldu. Biber gazından, taraftarlar, polisler ve çevreden geçen vatandaşlar olumsuz etkilendi.Karşılaşma, yeşil-beyazlı taraftarlarla emniyet güçleri arasındaki olayların yatışmaması sebebiyle iptal edildi.Bursa Valiliği ve İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş takımın Bursa'da kamp yaptığı otelden hareket etmesine izin vermedi ve Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın iptal edildiğini duyurdu.İşte TFF Futbol Müsabaka Talimatı'ndaki karşılaşmanın iptal edilmesini öngören o madde:Madde 17, 2. Fıkra:"TFF Yönetim Kurulu, tedbir niteliğinde olmak üzere, müsabaka güvenliğinin yerel idareler tarafından sağlanamadığına, sağlanamayacağına veya seyirciler tarafından bozulduğuna kanaat getirdiği illerde müsabakaları oynatmamaya ve bu illerde oynanması gereken müsabakaların bir kısmını veya tamamını başka bir ilde oynatmaya yetkilidir."Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 12 Mayıs Perşembe günü olağanüstü toplanacak.TFF'den yapılan açıklamada, söz konusu karşılaşmayla ilgili kararın, federasyon yönetim kurulunun 12 Mayıs Perşembe günü gerçekleştireceği olağanüstü toplantıda verileceği bildirildi.Açıklamada, şöyle denildi:“Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile Beşiktaş arasında Bursa Atatürk Stadı'nda yapılması gereken 32. hafta müsabakasının; Bursa Valiliği, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile maçın temsilcilerinden edinilen bilgiler ve çıkan olaylar neticesinde karşılaşma güvenliğinin sağlanamadığının anlaşılması sebebiyle, Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri uyarınca tedbiren oynatılmamasına karar verdi. Söz konusu karşılaşma ile ilgili kararı Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 12 Mayıs Perşembe günü yapacağı olağanüstü toplantıda verecek.”Beşiktaş kafilesi, maçın ertelenmesi nedeniyle konakladığı Holiday Inn Otel'den, polis eskortu eşliğinde İstanbul'a hareket etti.Karşılaşmanın iptal edilmesiyle iyice sinirlenen yeşil-beyazlı taraftarlar stadın etrafında polisle çatışmayı sürdürdü. Bursa Valiliği'ne giden yaklaşık 1000 kadar taraftar ise valilik binası taşladı. Olayları yatıştırmakta güçlük çeken çevik kuvvet ekipleri taraftarlara biber gazıyla müdahale etti.