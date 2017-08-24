Bursaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Cemal EKENTOK- Fatih TIKIR/ BURSA (DHA)- BURSASPOR, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Süper Ligin 3\'üncü haftasında İstanbul Vodafone Park’ta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu karşılaşmanın taktik provasını basına kapalı yaptı.

Teknik Direktör Paul le Guen’in tesislerde yaptığı toplantı nedeniyle 30 dakikalık rötarla başlayan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü medyaya açık olarak yapıldı. Bu bölümde yeşil beyazlılar, İtalya kondisyoner Giovanni yönetiminde çalışma yaptı.

Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümde ise Bursaspor, Beşiktaş karşılaşmasının taktik provasını gerçekleştirdi.

Çalışmaya sakatlıkları nedeniyle Kubilay Kanatsızkuş, Josua John, Rüştü Hanlı ile tedavileri devam eden Emre Taşdemir, Furkan Özçal ile Serdar Kurtuluş katılmadı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışmanın ardından öğleden sonra İstanbul’a giderek kampa girecek.

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