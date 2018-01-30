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Spor

Bursaspor-Beşiktaş maçı biletlerine ilgi az

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor'un, Beşiktaş ile oynayacağı mücadele için dün satışa çıkardığı biletlerin bugün öğle saatlerine kadar 2 bin 500 adeti satıldı

30 Ocak 2018 16:44

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor\'un, Beşiktaş ile oynayacağı mücadele için dün satışa çıkardığı biletlerin bugün öğle saatlerine kadar 2 bin 500 adeti satıldı. 25 bin kombine satışı gerçekleştiren yeşil beyazlı ekibin taraftarının önümüzdeki günlerde maça daha büyük bir ilgi göstermesi bekleniyor.
Süper Lig\'in 20\'nci haftasında Bursaspor, 2 Şubat Cuma günü sahasında Beşiktaş\'ı ağırlayacak. Bu önemli mücadelenin biletleri, dün satışa sunulurken henüz Bursaspor taraftarı bu mücadeleye beklenen ilgiyi gösteremedi. Kulüpten alınan bilgiye göre öğle saatlerine kadar 2 bin 500 bilet satıldı. Önümüzdeki günlerde yeşil beyazlı taraftarın biletlere daha fazla ilgi göstermesi beklenirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nda maç günü tıpkı Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında olduğu gibi yaklaşık 30 bin üzerinde seyircinin olması öngörülüyor. Bursaspor\'un iç sahada son olarak oynadığı Medipol Başakşehir karşılaşmasını 25 bin 387 biletli seyirci takip etmişti. Bu zorlu randevuda ise Beşiktaş taraftarı, iki kulüp arasındaki anlaşma nedeniyle tribünde yer alamayacak.
Bu sezon 25 bin kombine satışı gerçekleştiren Bursaspor\'da, yeşil beyazlı taraftarlardan 122 bin 609\'unda Passolig kartı bulunuyor. Bursaspor, en fazla Passolig kart satışında 18 takım arasında 6\'ncı sırada yer alıyor.

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