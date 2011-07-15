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Spor

BURSASPOR BELARUS'UN FC GOMEL TAKIMIYLA EŞLEŞTİ  ANKARA (A.A)

15 Temmuz 2011 18:04

-BURSASPOR BELARUS'UN FC GOMEL TAKIMIYLA EŞLEŞTİ  ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Futbolda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak Bursaspor, bu turda Belarus'un FC Gomel takımıyla karşılaşacak. Kupaya 2. ön eleme turundan katılan Gaziantepspor ise bu turu geçmesi halinde 3. turda Polonya'nın Legia Varşova takımıyla mücadele edecek.  Gaziantepspor, dün oynadığı 2. tur ilk maçında deplasmanda FC Minsk ile 1-1 berabere kalmıştı.  UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme maçları 28 Temmuz ve 4 Ağustos'ta oynanacak.

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