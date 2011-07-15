-BURSASPOR BELARUS'UN FC GOMEL TAKIMIYLA EŞLEŞTİ ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Futbolda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak Bursaspor, bu turda Belarus'un FC Gomel takımıyla karşılaşacak. Kupaya 2. ön eleme turundan katılan Gaziantepspor ise bu turu geçmesi halinde 3. turda Polonya'nın Legia Varşova takımıyla mücadele edecek. Gaziantepspor, dün oynadığı 2. tur ilk maçında deplasmanda FC Minsk ile 1-1 berabere kalmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme maçları 28 Temmuz ve 4 Ağustos'ta oynanacak.