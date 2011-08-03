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Spor

BURSASPOR BELARUS'A GİTTİ BURSA (A.A)

03 Ağustos 2011 15:28

-BURSASPOR BELARUS'A GİTTİ BURSA (A.A) - 03.08.2011 - Bursaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında FC Gomel ile deplasmanda yapacağı maç için Belarus'a gitti. Özlüce tesisleri'nde toplanan yeşil-beyazlı kafile buradan otobüsle Yenişehir Havaalanı'na geçti. Kafile, daha sonra özel uçakla Belarus'un Gomel şehrine gitti. Gomel'de Zamkovi Otel'de kamp yapacak olan Bursaspor, son çalışmasını bu akşam maçın oynanacağı Central Stadı'nda gerçekleştirecek. Bursaspor, yarınki maçın ardından yine özel uçakla Bursa'ya dönecek. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam yarın yapacakları maça ilişkin, ''Ufak da olsa skor avantajımızı kullanıp bu maçı da kazanarak tur atlayan taraf olmak istiyoruz'' dedi. Sağlam, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2-1 kazandıkları ilk maçta daha avantajlı bir skor elde etmeye çalıştıklarını, ancak rakibin katı defansını aşma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Bursaspor olarak UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeyi hedeflediklerini dile getiren Sağlam, şunları kaydetti: ''İlk maçta daha avantajlı bir skor elde etmek istiyorduk ama olmadı. Ufak da olsa skor avantajımızı kullanıp bu maçı da kazanarak tur atlayan taraf olmak istiyoruz. İnşallah çok büyük bir sürpriz yaşamaksak Belarus'tan turla döneceğimize inanıyorum.''

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