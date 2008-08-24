Bursaspor başkentte galip: 1-2

Turkcell Süper Lig'de Bursaspor, deplasmanda Hacettepe Spor'u 2-1 yenerek, sezona 3 puanla başladı.



Bursaspor'da yeni transfer Yusuf Şimşek'in 3 maçlık cezası yüzünden forma giymediği maçta, ev sahibi Hacettepe ideal onbiri ile sahada yer aldı.



İlk yarıda karşılıklı ataklarla gol arayan iki takımdan, deplasman takımı Bursaspor, devrenin sonlarına doğru Adriano'nun düşürülmesiyle kazandığı penaltıyı kaleci Ivankov ile gole çevirip 1-0 öne geçti.



Golden bir dakika sonra Bursaspor ceza sahası içinde defans oyuncusu İbrahim Öztürk topa elle dokununca hakem yine penaltı noktasını gösterdi ve atışı kullanan Hacettepe'nin golcü oyuncusu İbrahim Şahin skora dengeyi getirdi: 1-1



İkinci her iki takım da zaman zaman etkili olmaya çalıştı.



82. dakikada oyuna giren Gökhan Güleç, girdikten iki dakika sonra attığı golle Bursaspor'a Ankara deplasmanında 3 puanı getiren isim oldu: 1-2





HACETTEPE: 1 - BURSASPOR: 1

Hakemler: Suat Arslanboğa x, Selçuk Kaya x, Ali Zağlı x

Hacettepe: Recep x, Orhan Şam xx, Azmy xx, Teli x, Murat Kalkan x, Serkan Atak xx Dk. 62 Yakubu x), Kadir Bekmezci xxx, Tozo xx (Dk. 79 Olgay x), Zoko x (Dk. 71 Lika x), Sandro xx, İbrahim Şahin x

Bursaspor: Ivankov xxx, İbrahim Öztürk x, Leandro xx, Ömer Erdoğan xx, Mustafa Keçeli xx, Veli xx, Mustafa Sarp xxx, Kirita xx (Dk. 68 Sercan Yıldırım x), Bekir xx, Volkan Şen x (Dk. 57 Marcelinho x), Adriano x (Dk. 82 Gökhan Güleç xxx)

Goller: Dk. 44 Ivankov (penaltıdan), Dk. 84 Gökhan (Bursaspor), Dk. 45 İbrahim Şahin (penaltıdan) (Hacettepe Spor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Serkan Atak, Dk. 26 İbrahim Şahin (Hacettepe), Dk. 32 Kirita, Dk. 45 İbrahim Öztürk (Bursaspor)



İLK YARI

20. dakikada sol taraftan kazanılan serbest atışta topu doğrudan kaleye gönderen Volkan Şen'in plase şutunda kaleci Recep meşin yuvarlağı kornere çeldi.



30. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Sandro topu sağ taraftaki Serkan Atak'a aktardı. Bu futbolcu topu biraz sürdükten sonra vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.



41. dakikada Mustafa Sarp'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan İbrahim'in çok sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.



44. dakikada Azmy, penaltı noktası üzerinde Adriano'yu düşürünce, hakem penaltı kararı verdi. Atışı kullanan kaleci Ivankov topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



45. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza alanı içinde İbrahim Öztürk topu elle oynayınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan İbrahim Şahin, meşin yuvarlağı filelere göndererek, eşitliği sağladı: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.



İKİNCİ YARI

54. dakikada Sandro'nun kullandığı köşe atışında ön direkteki Orhan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



70. dakikada Bekir'in ara pasında topla buluşan Veli ceza alanı sağ çaprazından kaleye çok sert şut attı. Kaleci Recep topu iki hamlede kontrol etti.



84. dakikada Gökhan kendi çabasıyla getirdiği topu yaklaşık 30 metreden düzgün ve sert bir vuruşla öne çıkmış olan kaleci Recep'in üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.



Karşılaşma 2-1 Bursaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

