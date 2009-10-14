Bursaspor Başkanı'ndan çirkin saldırı

Spor Yazarı Erhan Telli'nin çalıştığı gazetede, önceki gün (12.10.09) Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı'ya dayandırılarak verdiği, 'Fatih Terim istifa etmedi. Bunu Özgener duyurdu' şeklindeki haber, spor yazarına çirkin bir saldırıya neden oldu.



Bursa Atatürk Stadı’nda saat 18.00’de Milli Takımlar Sorumlusu Fatih Terim’in basın toplantısının ardından gelişen olayı Telli şöyle anlattı: “Tam taksiye binecektim ki, peşimden bir kız koşup kolumdan tuttu ve ‘Başkanım sizinle görüşecek’ dedi. Bunun üzerine Başkan İbrahim Yazıcı geldi ‘Erhan Telli sen misin?’ dedikten sonra, suratıma bir tokat attı ve daha sonra bir defa daha vurdu. Ne yazık ki benim dayak yediğim olay polislerin gözü önünde yaşandı. Onlar beni görüp bunlara müdahale etmiyorsa, ben Bursa’nın hangi Emniyet biriminden şikâyetçi olacağım ki.”



Bu arada darp edilen spor yazarıyla bir araya gelen Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener’in, federasyon olarak gerekenin yapılacağı teminatını verdiği öğrenildi.