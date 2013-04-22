Bursaspor Başkanı yine korkuttu

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, takımının Medical Park Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Yazıcı'nın, tansiyon problemi yaşadığı anlaşıldı.



Bursaspor maçında rahatsızlanan Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından stattan ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda 1-0 galip geldikleri maçın ardından rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği sanılan, ancak yapılan müdahalenin ardından tansiyon problemi yaşadığı anlaşılan başkan Yazıcı, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından muayene edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tansiyonu düzenlenen Yazıcı, stattan ayrıldı.

Gazetecilerin sorularına "Bir sorun yok arkadaşlar" cevabı veren Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı ve Medical Park Antalyaspor Başkanı Hasan Akıncıoğlu ile özel bir araca bindi. Yazıcı'nın kontrol amacıyla özel bir hastaneye gittiği öğrenildi.

Bursaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Yazıcı'nın tansiyonunun yükseldiğini, bu nedenle fenalaştığını belirterek, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından durumunun iyi olduğunu söyledi.

İbrahim Yazıcı, 15 Mart'ta deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından kalp krizi geçirmiş ve 2 gün müşahede altında tutulmuştu.

'Maça gelmeyi yasakladık'

Bursaspor Teknik Menajeri Süha Sidal, İbrahim Yazıcı'nın durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sidal, tansiyonu yükselen İbrahim Yazıcı'nın yapılan müdahalenin ardından sağlığının iyi olduğunu, tedbir amaçlı Antalya'da kaldığını söyledi.

Yazıcı'nın Bursa'ya bugün döneceğini ifade eden Sidal, "Maçın heyecanıyla İbrahim Yazıcı'da tansiyon yükselmesi olmuş. Bize, 'siz gidin beni beklemeyin' dedi. Kulüp doktoru yanında. Uçak yolculuğu ağır gelebilir diye Antalya'da kaldı. İnşallah bugün Bursa'ya gelecek. Bundan sonra başkanımıza maça gelmeyi yasakladık. Bizim maçlar bundan sonra heyecanlı. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur ve aramıza geri döner."