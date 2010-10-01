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BURSASPOR BAŞKANI YAZICI'YA GÖZALTI BURSA (A.A)

01 Ekim 2010 15:48

-BURSASPOR BAŞKANI YAZICI'YA GÖZALTI BURSA (A.A) - 01.10.2010 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, Yazıcı'nın, Bursa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığını söyledi. Yılmaz, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü ifade etti. İbrahim Yazıcı'nın, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliğinde bulunduğu ve burada ifade verdiği öğrenildi.

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