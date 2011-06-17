Bursaspor Başkanı Yazıcı tutuklandı!

T24 - Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, ''Suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, resmi evrakta sahtecilik, soruşturma gizliliğini ihlal, güveni kötüye kullanma ve mal varlığını bildirmeme'' suçlarından gözaltına alınan Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, eski İkinci Başkan Osman Çelik, Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Osman Nuri Biçer, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Zanlılardan, yönetim kurulu üyesi Hasan Saltan, yönetim kurulu üyesi Öztürk Yazıcı ve kulüp muhasebecisi Sema Çavuşoğlu ise nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





YAZICI VE ÖZKIYICI RAHATSIZLANDI



Bu arada, tutuklama kararının ardından duruşma salonu çıkışında Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ve İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı rahatsızlandı. Yazıcı ve Özkıyıcı'ya sağlık ekipleri müdahale etti.



