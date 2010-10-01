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BURSASPOR BAŞKANI YAZICI SERBEST BURSA (A.A)

01 Ekim 2010 18:47

-BURSASPOR BAŞKANI YAZICI SERBEST  BURSA (A.A) - 01.10.2010 - Bursa'da, bir operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, ''Tamamen isim benzerliğinden olan bir konudan, bir araştırmadan dolayı benim de bilgime müracaat edildi'' dedi. Yazıcı, emniyet binasından çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ''İfade verdik. Ve kendileri de çıkarken, bunun bir yanlışlık olduğunu söyleyip, özür dilediler'' diye konuştu.  Yazıcı, bir gazetecinin, ''(Pardon) filmine benzer bir şey mi oldu?'' yönündeki sorusuna, ''Pardondan da ileri. Bir insanı böyle bir yerde ifadeye çağırırken, çok iyi incelenmesi lazım. Evrakların da tam tekmil incelenmesi lazım'' yanıtını verdi. ''Bununla ilgili hukuki süreç başlatacak mısınız?'' sorusuna karşılık Yazıcı, ''Bakalım'' diye yanıtladı. İbrahim Yazıcı, ''Yanlışlık nereden kaynaklandı?'' sorusu üzerine ise ''Ben ne bileyim, oraya sorun'' dedi. Açıklamanın ardından, İbrahim Yazıcı ve Bursaspor Yönetim Kurulu üyeleri emniyet binasından ayrıldı.

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