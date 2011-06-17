Bursaspor Başkanı Yazıcı gözaltında

T24 - Hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı kararı alınan Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı, gözaltına alındı. Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı, gözaltına alındı.









İbrahim Yazıcı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen Yazıcı'nın yanında Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da gelmişti.

"Usulsüzlük ve zimmete para geçirme" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Osman Nuri Biçer, Bursaspor İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, Bursaspor TV Genel Müdürü Mehmet Gerçeksi, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı, kulüp avukatı Jale Demir ve muhasebeci Sema Çavuşoğlu, dün gözaltına alınmıştı.

Bu arada, eski yönetici Osman Çelik hakkında da yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

Transferler bekliyor Bursaspor görüştüğü yabancı futbolcular Whittaker, kaleci Carson ve N’guemo anlaşma sağlandı. Ancak üç futbolcunun kulüp hesaplarıyla ilgili yürütülen soruşturma ve devamında gözaltıların dış basına yansımasından dolayı pazartesi gününe kadar zaman istedikleri öğrenildi.



Sağlam, iki gün içerisinde kararını verecek

Bursaspor'da yaşanan kaos ortamı, transfer dönemi öncesi teknik direktör Ertuğrul Sağlam başta olmak üzere taraftarlar arasında şok etkisi yarattı.

Transfer görüşmelerinin yapıldığı, hazırlık dönemi çalışmalarının sürdürüldüğü bir ortamda yaşanan bu gelişme Ertuğrul Sağlam'ı kara kara düşündürüyor. Telefonla kendisini arayan DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sağlam, iki gün içerisinde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yapacağını söyledi. Sağlam, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya ise, "Bu süre içerisinde değerlendireceğim" yanıtını verdi.