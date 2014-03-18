Bursaspor Başkanı tribün lideriyle tartıştı

Spor Toto Süper Lig'de, Bursaspor'un deplasmanda Kayserispor'a 2-0 yenildiği maçın ardından yeşil-beyazlı kulübün başkanı Erkan Körüstan ile tribün liderlerinden Selim Kurtulan arasında tartışma yaşandı.

Bursa'daki yerel bir televizyonda yer alan görüntülere yansıyan olayda, tribün lideri Kurtulan, maçın ardından yenilgi nedeniyle protokol tribününden çıkan başkan Körüstan'ı sözlü olarak protesto etti.

Protestoya sinirlenen Körüstan, Kurtulan'ın üzerine yürüdü. Araya giren diğer yöneticiler, başkanı güçlükle yatıştırdı.

Emniyet güçleri, Selim Kurtulan'ı olay yerinden uzaklaştırdı.

Protestolarla karşılandı

Öte yandan Bursaspor, kente dönüşte havaalanında bir grup taraftar tarafından protesto edildi.

Karşılaşmanın ardından yaklaşık 100 kadar yeşil-beyazlı taraftar, Yenişehir Havaalanı'na geldi. Burada yoğun önlem alan güvenlik güçleri, taraftarların havaalanına girmesine izin vermedi. Havaalanının çıkışında bekleyen taraftarlar, "yönetim istifa" ve "Erkan Körüstan istifa" tezahüratlarında bulundu.

Özel uçakla Bursa'ya gelen Bursaspor kafilesi, kulübe ait otobüsle havaalanından çıkarken taraftarların protestosuyla karşılaştı. Otobüsün önünü kesen ve bir süre geçişine izin vermeyen taraftarlar, aracın kaportasına ve camlarına vurdu.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası taraftarların yolu açması üzerine takım otobüsü kent merkezine doğru yola çıktı. Taraftarlar teknik direktör Christoph Daum ve futbolculara tepki gösterdi.

Takım otobüsünün havaalanından ayrılmasının ardından taraftarlar bu kez yeşil-beyazlı kulübün yöneticilerinden Necdet Ertaş'ın içinde bulunduğu aracı durdurdu. Ertaş'ın içinde bulunduğu araç, kalabalık taraftar grubunun arasından güçlükle geçti.

Başkan Erkan Körüstan ise bir süre havaalanında bekledi. Körüstan, taraftarların dağılmasının ardından bir grup yöneticiyle otomobiliyle havaalanından ayrıldı.