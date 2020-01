Bursaspor Başkanı Ay: Le Guen baygınlık geçirdi ancak şu an durumu iyi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen\'in rahatsızlığına dair bilgiler veren Başkan Ali Ay, \"Teknik direktörümüz Paul Le Guen, takımımızın Trabzon yolculuğu için uçağa gittiği esnada otobüste baygınlık geçirdi. Şu an tedavisine hastanede devam ediliyor\" dedi.

Paul Le Guen, Süper Lig\'de yeşil beyazlı ekibin Trabzonspor ile Süper Lig\'de deplasmanda karşılaşacağı maç için çıktığı yolda rahatsızlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Paul Le Guen\'in durumunun iyi olduğu bildirildi. Le Guen\'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Ali Ay ise, \"Teknik direktörümüz Paul Le Guen, takımımızın Trabzon yolculuğu için uçağa gittiği esnada otobüste baygınlık geçirdi. Şu an tedavisine hastanede devam ediliyor. Şu an durumu iyi\" dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Le Guen\'in yarına kadar kaldırıldığı hastanede müşahede kalacağını belirtirken, kulüp doktorlarının Fransız çalıştırıcı için karar vereceğini ve buna bağlı olarak Trabzonspor maçında takımının yanında olup olmayacağının belirleneceğini kaydetti.

Le Guen\'in daha önce de bağırsaklarında tüberküloz hastalığı yaşadığı ve burada oluşan iltihaplanma sonucunda tansiyonunun düştüğü ifade edildi.

