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Spor

Bursaspor Başkanı Ay: 2 transfer daha yapacağız

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSASPOR'un bayramlaşma töreninde konuşan Kulüp Başkan Ali Ay, 2 transfer daha yapacaklarını söyledi

02 Eylül 2017 20:57

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSASPOR\'un bayramlaşma töreninde konuşan Kulüp Başkan Ali Ay, 2 transfer daha yapacaklarını söyledi.
Bursaspor, Kurban Bayramı\'nın 2\'nci gününde Özlüce Tesisleri\'nde bayramlaşmak için bir araya geldi. Törene, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularla birlikte kulüp personeli katıldı. 
Bursaspor Kulubü Başkanı Ali Ay, terene katılanların bayramını kutlayarak, \"Bursaspor camiasına başarılar diliyorum. İnşallah bütün branşlarda başarılı bir yıl geçiririz, bunun için çok çalışmamız gerekiyor\" dedi.
Teknik Direktör Paul Le Guen\'e çok güvendiklerini dile getiren Başkan Ali Ay, 8 transfer yaptıklarını ayrıca 2 transfer daha yapacaklarını söyledi. Paul Le Guen ise de  tüm İslam alemininin bayramını kutlayarak,  \"Sizler için bu bayramın ne anlama geldiğini biliyorum. Hatta dün oyuncularımın ailesiyle zaman geçirmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak ekstradan bir izin verdim\" diye konuştu.
Özlüce Tesisleri\'ne gelmeden önce Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nu da gezdiğini bildiren getiren Fransız çalıştırıcı, \"Stadyumdaki çimlerimiz çok güzel\" ifadesini kullandı.

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