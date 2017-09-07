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Spor

Bursaspor Başkanı Ali Ay’dan Özhan Pulat ile ilgili açıklama

BURSA, (DHA)- BURSASPOR Kulübü Başkanı Ali Ay, Scouting Direktörü olarak görev yapan Özhan Pulat’ın görevinden ayrılması ile ilgili olarak bir açıklama yaptı

07 Eylül 2017 16:56

BURSA, (DHA)- BURSASPOR Kulübü Başkanı Ali Ay, Scouting Direktörü olarak görev yapan Özhan Pulat’ın görevinden ayrılması ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Daha önceki dönemlerde de teknik ekip içinde Bursaspor’a hizmetleri geçmiş, şampiyonluk sezonunda da görev yapan Özhan Pulat’ın son dönemde Scouting Projesi’nin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Başkan Ali Ay şunları söyledi:
“Özhan Pulat yaklaşık bir yıl boyunca, 10 kişilik ekiple, Türkiye’de ve dünyada çok sayıda oyuncu ve maç izlendi. Scouting Departmanında devasa arşiv oluşturuldu. Başta Avrupa olmak üzere, futbol ülkelerinin bir çoğuna, maç izlemeye gidilirken, kimi zaman aylarca evlerinden uzak kaldılar. Ben başta Özhan Pulat olmak üzere bütün ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
Özellikle bu dönemde William Ekong, Mikel Agu, Barış Yardımcı ve Emmanuel Badu’nun takıma kazandırılmasında Özhan Pulat’ın başında olduğu Scouiting’in büyük emeği vardır. Özhan Pulat Bursa’da yetişen bir değerdir ve gelecekte yine Bursaspor’un kapıları ona açıktır.\"

 

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