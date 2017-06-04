Bursaspor Başkanı Ali Ay: Taraftara yaşattığımız korku için özür diliyorum

Son hafta deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'de kalan Bursaspor'un Başkanı Ali Ay, "Taraftara bu korkuyu yaşattığımız için özür diliyorum." dedi.



Bursaspor kafilesi, Trabzonspor galibiyetinden sonra özel uçakla Trabzon'dan Yenişehir Havaalanı'na döndü. Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı havaalanında kafileyi, yöneticiler ve futbolcuların yakınları karşıladı, taraftarlar ise içeri alınmadı. Bu arada Bursaspor'un kötü günlerden geçtiğini belirten Başkan Ali Ay, şunları kaydetti:



"Rize'ye de geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Gelecek senenin programını daha önce yapmıştık ama Gençlerbirliği'ne yenilince biz de bayağı bir heyecanlandık. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlıyoruz. Bütün Bursaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Oraya gelip bizi desteklediler. Böyle taraftarı alıp başımızın üstüne koyarız. Her şeyden önce onlara teşekkür ediyorum"



Trabzonspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirten antrenör Mustafa Er ise maça ne istediklerini ve ne alacaklarını bilerek çıktıklarını söyledi. Maçta ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Er, şöyle konuştu:



"Bu maçın yürekle, kalple ve duyguyla oynanmasını gerektiğini sürekli söyledik. Futbolcular da yüreklerini ortaya koydular. Gol yersek kaybetmeyiz ama pes edersek kaybederiz, dedik. Oyunun hiç bir anında geri adım atmadılar. Bizim için çok önemli bir galibiyet aldılar. Bu seneden çok ciddi dersler çıkarmamız gerekiyor. Bursaspor çok büyük bir kulüp. Ben inanıyorum ki önümüzdeki senelerden itibaren tekrar şampiyonluk yarışında olacağız"