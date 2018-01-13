Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Sow ile 6 aylık anlaşma yaptık"

\"İnşallah takımımıza Sow da şov yaparak döner\"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

BURSASPOR Başkanı Ali Ay, Moussa Sow için \"İnşallah takımımıza Sow da şov yaparak döner\" diyerek, anlaşmanın sezon sonuna dek 6 ay için 800 bin Euro olduğunu belirtti.

Başkan Ali Ay, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı öncesinde Moussa Sow transferini değerlendirdi. Senegalli oyuncunun Bursa\'ya geldiğini hatırlatan Başkan Ali Ay, \"Ben her zaman şunu söylüyorum, imza atmadan henüz kesinleşmiş bir şey yok. Önemli olan imzaları atmamız, evet anlaştık. Yarın veya pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek. 6 ay için 800 bin Euro\'luk bir anlaşmamız var. Çünkü Sow bayağı bir parayı da bıraktı geldi buraya. Ben buradan öncelikle kendisine çok teşekkür ederim çünkü başka kulüpler de vardı, bizim haricimizde. Hatta İstanbul kulüplerinden de biri vardı. Fakat, \'Ben Bursaspor\'a söz verdim, Bursaspor\'a gidiyorum\' dedi. Ben öncelikle kendisine teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

\"İNŞALLAH BURSASPOR\'A FAYDALI OLUR\"

Bu sezon gol atmakta zorluk çektiklerini belirten Başkan Ay, \"Hocamızın da tanıdığı çok iyi bir futbolcu. Biliyorsunuz menajeri de bizim Ricardo Faty\'nin menajeri. Acaba olur mu diye düşünürken, iş gerçekleşti. Hocamız da çok memnun. Özellikle o da tebrik etti. İnşallah Bursaspor\'a faydalı olur. Bu transfer konusunda bayağı bir paranoyak oldum ben çünkü neticede futbolcuyu ne için alıyorsunuz, takıma katkı olsun diye alıyorsunuz ama bazı futbolcularımızda bunu göremedik. Uyum sağlayamadık, bazı sakatlıklar girdi devreye onun için çok ince eleyip sık dokuyoruz ondan sonra alıyoruz. Onu başardık çok şükür. İnşallah takımımıza Sow da şov yaparak döner\" şeklinde konuştu.

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