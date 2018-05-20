Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Kötü takım değildik"

BURSA,(DHA) - BURSASPOR Başkanı Ali Ay, Tuna Spor ve Gençlik Merkezi’nde yeşil beyazlı taraftarlarla görüştü. Kentteki sanayicilerin kulübe yeteri kadar destek olmadığını ifade eden Başkan Ay, \"Taraftarlar kadar iş adamları ve kent dinamikleri de destek verse Bursaspor’un önünde kimse duramaz. Kötü bir takım değildik\" dedi.

Yeşil beyazlı taraftarlara seçilmeleri durumunda herkesin arzu ettiği sportif başarıyı yakalayacak ekiple yola çıkacaklarını ve tüm camianın gururla arkasında gideceği bir takım oluşturmak için somut adımları attıklarını belirten Bursaspor Başkanı Ali Ay, \"Geçtiğimiz iki sezondan ben de memnun değilim. Bursaspor\'un çok daha yukarılarda, kupalara, zirveye oynayan bir durumda olmasını arzuluyorduk. Yaşadığımız şanssızlıklar ve beklenen desteğin gelmemesi iyi başladığımız bu dönemi aynı başarıda sonlandıramamamıza neden oldu. Öz eleştiri yaptığımızda bizlerin de bir takım hataları muhakkak oldu. Yeni dönemde yönetim kurulumuzu oluştururken bunlara çok dikkat ettik. Tüm taraftarlarımız müsterih olsunlar, takımımıza sahada onların görmek istediği oyunu oynayacak sistemi getireceğiz\" ifadelerini kullandı.

\"YÖNETİMİMİZİ ÖZENLE SEÇTİK\"

Yönetim listesini belirlerken çok dikkatli davrandıklarını söyleyen Başkan Ay, \"Çevremizdeki birçok sanayici işin ucundan tutmak istemiyor. Kendilerini aradığımızda gerekli desteği ve ilgiyi maalesef göstermekten kaçınıyorlar. Eğer bu kulvardan beklediğimiz destek gelmiş olsaydı her şey çok daha farklı olurdu. Biz de bu sebeple yeni yönetimimizi kurarken çok düşündük ve arkadaşlarımızı belirlerken öncelikle şunlara dikkat ettik: 1- Bursasporlu olacaklar, 2- İşlerinde uzman olacaklar, 3- Bursaspor’a proje kazandırabilecek, katkı sağlayabilecek kişiler olacaklar. Çünkü Bursaspor’un yeniden kalkınması projeler ile gerçekleşecek. Biz bunu gerçekleştirebilecek yeni, dinamik, işinde uzman ve genç bir yönetim kuruluyla taşın altına elimizi değil gövdemizi koyuyoruz.\" dedi.

\"KÖTÜ TAKIM DEĞİLDİK\"

Sezon içerisinde yaşadıkları talihsizliklere de vurgu yapan Başkan Ali Ay, \"Herkes elini vicdanına koysun, kurduğumuz takıma kimse kötü diyemez. Yaptığımız transferler özenle takip edildi, Badu 6 sezon oynamış ve hiç sakatlanmamıştı burada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Agu, Nijerya Milli Takımı\'nın ön liberosuydu. Teknik direktörümüz Le Guen bir markaydı. Maalesef bazen böyle şanssızlıklar yaşanabiliyor. Yaşadığımız en acı tecrübeler arasında bunlar da yer alıyor. Bildiğiniz gibi tecrübe parayla satın alınmıyor. Biz de dersimize en iyi şekilde çalışarak yeni dönemde sizlerin karşısına çıkıyoruz\" diye konuştu.

Gecenin sonunda Başkan Ali Ay Arjantinli yıldız Pablo Batalla\'nın imzalı formasını Tuna Spor ve Gençlik Merkezi’ne hediye etti.

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