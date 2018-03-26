T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Gençlerin önünde güzel bir Enes Ünal örneği var"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSASPOR'DA 4 genç oyuncu profesyonelliğe adım atıyor

26 Mart 2018 16:10

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

BURSASPOR\'DA 4 genç oyuncu profesyonelliğe adım atıyor. Başkan Ali Ay, \"Önümüzde güzel bir Enes Ünal örneği var. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah buradan nice Enes’ler yetişir\" dedi.
Bursaspor Futbol Akademisi\'nde yer alan Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Çağatay Yılmaz kendilerini profesyonel yapan sözleşmeleri imzaladı. U19 Milli takımında olan Ramazan Keskin ise milli takım dönüşü sözleşmesini imzalayacak.
İmza töreninde konuşan ve \"Türkiye’de en iyi altyapılardan birine sahibiz\" diyen Başkan Ali Ay ise, \"Liglerimizde ve milli takımda oynayan oyuncularımız var. Bu sene de 4 futbolcumuzla profesyonel imza atacağız. Kulübümüze ve kendilerine hayırlı olsun. İnşallah başarılı olurlar. İmza atmakla herşey bitmiyor. Sonrası daha önemli. Bursaspor’a katkı vermeleri için çok çalışmaları kazım. Önümüzde güzel bir Enes Ünal örneği var. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah buradan nice Enes’ler yetişir. Burada ailelere de çok iş düşüyor. Biz eğitim veriyoruz ama onlar da gerekli eğitim versinler. Anneler babalar çok işe karışıyorlar hocaları dinlesinler. Hep beraber gayret göstereceğiz. Maalesef geçen sene profesyonel yaptığımız futbolcular kendilerine bakmadıkları için başka takımda oynuyorlar. Genç kardeşlerimize tavsiyem kendilerine iyi baksınlar ve çok çalışsınlar” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHA BURSASPORBaşkan Ali AyEnesKendisiyleEneslerBursaspor Futbol AkademisiBurak KapacakYılmazU19 MilliRamazan KeskinBuKulübümüzeSonrasıBursasporaBuradaBizAnnelerHepMaalesefGençFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24