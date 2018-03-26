Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Gençlerin önünde güzel bir Enes Ünal örneği var"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



BURSASPOR\'DA 4 genç oyuncu profesyonelliğe adım atıyor. Başkan Ali Ay, \"Önümüzde güzel bir Enes Ünal örneği var. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah buradan nice Enes’ler yetişir\" dedi.

Bursaspor Futbol Akademisi\'nde yer alan Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Çağatay Yılmaz kendilerini profesyonel yapan sözleşmeleri imzaladı. U19 Milli takımında olan Ramazan Keskin ise milli takım dönüşü sözleşmesini imzalayacak.

İmza töreninde konuşan ve \"Türkiye’de en iyi altyapılardan birine sahibiz\" diyen Başkan Ali Ay ise, \"Liglerimizde ve milli takımda oynayan oyuncularımız var. Bu sene de 4 futbolcumuzla profesyonel imza atacağız. Kulübümüze ve kendilerine hayırlı olsun. İnşallah başarılı olurlar. İmza atmakla herşey bitmiyor. Sonrası daha önemli. Bursaspor’a katkı vermeleri için çok çalışmaları kazım. Önümüzde güzel bir Enes Ünal örneği var. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah buradan nice Enes’ler yetişir. Burada ailelere de çok iş düşüyor. Biz eğitim veriyoruz ama onlar da gerekli eğitim versinler. Anneler babalar çok işe karışıyorlar hocaları dinlesinler. Hep beraber gayret göstereceğiz. Maalesef geçen sene profesyonel yaptığımız futbolcular kendilerine bakmadıkları için başka takımda oynuyorlar. Genç kardeşlerimize tavsiyem kendilerine iyi baksınlar ve çok çalışsınlar” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI